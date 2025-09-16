سارق سابقه دار لوازم خودرو همدستش را کُشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده پیش از ظهر سه شنبه با اعلام خبر وقوع یک فقره قتل و دستگیری عامل آن در کمتر از یک ساعت گفت: روز گذشته، در تماسی تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ یک مورد قتل در شهرک واوان گزارش شد که بلافاصله مأموران پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی اسلامشهر تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه پلیس مشخص شد فردی ۳۰ ساله به قتل رسیده و با آغاز تحقیقات مأموران پلیس آگاهی، معلوم شد مقتول که از سارقان سابقه دار لوازم خودرو بوده با همدستش درگیر شده و بر اثر این نزاع به قتل می‌رسد.

وی بیان داشت: با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی، محل اختفای قاتل شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه در اسلامشهر دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.