دستگیری ۴۴۵ سارق و کشف ۳۸۰ خودروی سرقتی در شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن محسنی فرد، معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه گشت های ویژه پلیس آگاهی نقش بسیار مهمی را در کاهش جرایم و احساس امنیت مردم دارند، اظهار داشت: واحدهای گشت پلیس آگاهی سراسر کشور در شهریور ماه سال جاری در مجموع تعداد ۳۸۰ دستگاه وسایل نقلیه مسروقه و تعداد ۹۱۶ دستگاه وسائل نقلیه تحت تعقیب را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در بازه زمانی مذکور در سراسر کشور مجموع تعداد ۴۴۵ سارق و متهم توسط خودروهای گشت دستگیر شده اند.

معاون عملیات پلیس آگاهی فراجا گفت: دستگیری متهم مسلح به همراه کشف دو قبضه اسلحه و یک کیلو مواد مخدر، توقیف یک دستگاه خودرو به همراه دستگیری سارق سابقه دار منزل و کشف مقادیری زیادی اموال مسروقه، کشف خودرو مسروقه از سارق سابقه دار با ۱۵ فقره سابقه کیفری، کشف یک دستگاه خودرو مسروقه با پلاک جعلی و دستگیری سارق سابقه دار بخشی از عملکرد واحدهای گشت در کشور بوده است.

سرهنگ محسنی فرد تاکید کرد: مبارزه با جرایم علنی و خشن، ناامن سازی محیط جرم برای مجرمان حرفه ای، انجام ماموریت های تخصصی میدانی در حوزه جرم یابی و کنترل میدانی مجرمان از وظایف ذاتی این واحدها است.