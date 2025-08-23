کشف ۱۰ کیلوگرم تریاک در ملارد؛دستگیری دو قاچاقچی در شهرک جعفریه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیانوش نورمحمدی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک و دستگیری دو قاچاقچی در شهرک جعفریه خبر داد.

نورمحمدی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر ملارد با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات مجرمانه، موفق به شناسایی مخفیگاه دو قاچاقچی موادمخدر در شهرک جعفریه شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهمان شده و در بازرسی از محل، مقدار ۱۰ کیلو و ۵۵۰ گرم تریاک کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی ملارد با بیان اینکه در این عملیات هر دو متهم دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شدند.

نورمحمدی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با قاچاق یا توزیع موادمخدر، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.