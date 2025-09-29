به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میگوید که احتمال تحقیقات درباره نقشآفرینی «کریستوفر رِی» مدیر پیشین افبیآی در حوادث «ششم ژانویه» خبر داد و با تکرار اظهارات قبلی خود مدعی شد که در جریان ناآرامیها پس از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، صدها نیرو به طور مخفیانه در بین معترضان مستقر شده بودند.
رسانه محافظهکار «بلیز نیوز» هفته گذشته به نقل از یک منبع کنگره آمریکا که نخواست نامش فاش شود، مدعی شد که افبیآی در جریان ناآرامیها پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، ۲۴۷ مامور مخفی را بین معترضان مستقر کرده بود؛ ادعایی که این نهاد آن را رد کرده است.
پس از انتشار این گزارش، ترامپ مدعی شد که این ماموران به جای برقراری نظم، به عنوان تحریککننده و یاغی عمل کرده و افزود که «رِی باید دراینباره توضیحات مفصلی بدهد.»
ترامپ در گفتگوی تلفنی با انبیسی نیوز، رئیس پیشین افبیآی را به «اقدامات نامناسب» متهم و اضافه کرد که وزارت دادگستری هماکنون در حال رسیدگی به این موضوع است.
وی دراینباره گفت: فکر میکنم که کریستوفر ری کار وحشتناکی کرد و ما به آن پی بردهایم. بیش از ۲۰۰ نفر در آن اتفاقات گمارده شده بودند. به نظر یک تحریک واقعی میآید. وحشتناک است که چیزی شبیه به این اتفاق میفتد. به نظرم، پاپوش بود و افبیآی در آن دست داشت.
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا «رِی» تحت تحقیقات قرار دارد، گفت که «فکر میکنم. قطعاً اینطور تصور میکنم. گمان میکنم آنها در حال انجام این کار هستند.»
«ری» که در پایان دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا از سمت خود استعفا کرد، از اظهار نظر علنی درباره این اتهامات خودداری کرده است.
گزارش اواخر پارسال دادستان کل وزارت دادگستری آمریکا حاکی از آن بود که در جریان شورش ششم ژانویه، هیچ نیروی نفوذی به کار گرفته نشد اما ۲۶ مخبر مخفی در بین جمعیت حاضر بودند.
حمله حامیان ترامپ به ساختمان کنگره پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا که با شکست ترامپ و پیروزی بایدن همراه بود، به تحقیقات گسترده افبیآی و همچنین تحقیقاتی گستردهتر درباره توطئه با هدف برگرداندن نتیجه انتخابات منجر شد. بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از جمله شخص ترامپ به ارتکاب جرایم فدرال متهم شدند. ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، تمام کسانی که تحت پیگرد قانونی بودند را مورد بخشش قرار داد و اکثر آنها مشمول عفو دائمی شدند.
