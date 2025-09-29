به گزارش خبرنگار مهر، حسین صالحی وزیری، صبح دوشنبه در آستانه روز ملی نخبگان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عملیات ساخت هزار واحد مسکن نخبگان در یزد به زودی آغاز میشود، گفت: یزد یکی از استانهای پیشرو در اجرای طرح ساخت مسکن نخبگان است و به همین مناسبت، عملیات عمرانی این واحدها به زودی در زمینی به وسعت ۶۰ هکتار به زودی با حضور یکی از مسئولان ارشد کشوری آغاز خواهد شد.
به گفته وی، این طرح با ظرفیت پوشش یکهزار نفر از نخبگان برنامهریزی شده و امید میرود علاوه بر ایجاد انگیزه در میان نخبگان، توجه مسئولان را نیز به این جامعه ارزشمند جلب کند.
رئیس بنیاد نخبگان استان یزد، همچنین از ادامه اجرای طرح «جهت» تا پانزدهم مهر خبر داد و توضیح داد: این طرح با هدف جذب نخبگان به عنوان اعضای هیأت علمی در دانشگاهها در حال اجراست.
وی با اشاره به شرایط ویژه ناشی از جنگ ۱۲ روزه و وضعیت مهاجرین گفت: در سطح ملی آییننامهای تدوین شده تا از وارد شدن آسیبهای احتمالی به نخبگان مهاجر در کشور جلوگیری شود.
رئیس بنیاد نخبگان استان در ادامه از ابلاغ شیوهنامه جذب نخبگان در بخش خصوصی برای نخستین بار خبر داد و افزود: فراخوانی در این زمینه منتشر شده تا نخبگان شاغل نیز امکان مشارکت داشته باشند. او اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی با استقبال بیشتر در این عرصه حضور پیدا کند.
به گفته وی، بر اساس طرح جدید، واحدهای فعال در بخش طرح و توسعه میتوانند تا دو برابر حقوق پرداختی به نخبگان از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
صالحی وزیری در همین زمینه تأکید کرد: اگرچه هنوز آمار دقیقی از وضعیت اشتغال نخبگان در یزد موجود نیست، اما هر ساله فراخوانهای متعددی برگزار میشود و افراد تازهای در آن شرکت میکنند، به همین دلیل معضل بیکاری نخبگان در استان چندان محسوس نیست.
وی با اشاره به فراخوان اخیر جذب نخبگان گفت: در مرحله پیشین، از میان ۳۶ برگزیده تنها ۱۲ نفر به صورت نهایی جذب شدند، اما در این دوره ۴۰ نفر برای معرفی به دستگاههای متقاضی انتخاب شدهاند که انتظار میرود اکثر آنها در نهایت جذب شوند.
رئیس بنیاد نخبگان استان اجرای طرح «همیار صنعت» را گامی برای توسعه نقشآفرینی نخبگان در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: در این طرح صنایع میتوانند با استفاده از مشوقهای مالیاتی از توانمندی نخبگان بهرهمند شوند.
وی یادآور شد: تاکنون حدود سه هزار نخبه در استان تحت پوشش بنیاد قرار گرفتهاند و در فراخوان اخیر نیز از میان ۴۵۰ ثبتنامکننده، ۸۰ نفر جذب شدند.
وی از اجرای طرح «همیار پژوهشی» برای حمایت محدود از دانشجویان نخبه مقطع دکتری با شرایط خاص نیز سخن گفت و افزود: طرح «شهید احمدی روشن» که براساس نیازهای فناورانه و سفارش دستگاههای دولتی و خصوصی شکل گرفته نیز در یزد اجرا میشود. استان یزد در این طرح جزو استانهای پیشتاز کشور است و امسال با وجود محدودیتهای مالی موفق به دریافت ۱۶ ظرفیت جدید شد.
صالحی وزیری درباره موضوع «بورسیه صنعتی» نیز توضیح داد: این طرح نخستین بار به صورت پایلوت در استان یزد اجرا شد و پس از بازنگری برای اجرا به وزارت علوم واگذار گردید. این طرح تاکنون دو بار اجرا شده و در حال حاضر شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی (به شرط غیرجدیدالورود بودن) میشود. وی تأکید کرد: بنیاد نخبگان استان همچنان دانشجویان پذیرفتهشده در این بورسیه طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را تحت پوشش دارد.
رئیس بنیاد نخبگان استان در پایان به انعقاد تفاهمنامه اخیر میان بنیاد نخبگان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: هدف این تفاهمنامه، ایجاد مرکزی برای شتابدهی و منتورینگ به منظور کمک به تحقق ایدههای نخبگانی در عرصه کارآفرینی است.
