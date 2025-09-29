خسروپناه:الگوی نوین حکمرانی فناوری در تولید داروی گیاهی ایجاد شد 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه صبح دوشنبه در جریان بازدید خود از شرکت گل‌دارو در اصفهان، این مجموعه را «الگویی نوین از حکمرانی فناوری» در حوزه تولید داروی گیاهی دانست.

وی تأکید کرد: این تجربه تنها به ایجاد اشتغال برای چندصد نفر محدود نمی‌شود، بلکه چرخه‌ای کامل از کشت گیاهان دارویی تا توزیع محصول نهایی را شامل می‌شود.

حجت‌الاسلام خسروپناه ویژگی‌های این الگو را ایجاد ظرفیت در کشاورزان برای کشت گیاهان دارویی و مشارکت مستقیم آنان در فرآیند تولید عنوان کرد، و گفت: به‌گونه‌ای که ۱۰ درصد مواد اولیه از همین کشاورزان و داخل کشور تأمین می‌شود.

وی همچنین بر ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی برای تولید علم و توسعه فناوری در این صنعت اشاره کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فعال‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حتی با وجود آنکه بخشی از تجهیزات سخت‌افزاری از خارج تهیه می‌شود، توانسته ظرفیت داخلی و فناورانه کشور را در این بخش تقویت کند.

به گفته خسروپناه، حاصل این فرآیند تولید داروهای گیاهی است که بسیاری از پیامدهای منفی داروهای شیمیایی را ندارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این زنجیره کامل تا رساندن دارو به دست مصرف‌کننده ادامه دارد و حتی پزشکان غیرمتخصص در طب سنتی نیز بر تجویز و مصرف این داروها تأکید دارند.

وی تصریح کرد: امتیاز اصلی این مجموعه، نمایش یک «فرآیند موفق حکمرانی فناوری» از زمین کشاورزی تا مصرف دارو توسط بیمار است.