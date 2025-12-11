معتمدیان: سلامت و امنیت انتخابات خط قرمز دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در نشست هم‌اندیشی با احزاب استان تهران اظهار داشت: سلامت انتخابات برای ما خط قرمز است و دولت وظیفه دارد شرایط رقابت سالم و مشارکت گسترده مردم را مهیا سازد.

وی با اشاره به نقش محوری احزاب در تقویت نشاط سیاسی گفت: احزاب باید کاملاً قانونی، دارای مجوز و شناسنامه‌دار باشند تا بتوانند نقش واقعی خود را در فضای سیاسی ایفا کنند و انتخابات زمانی معنا دارد که احزاب فعال و ریشه‌دار در میدان باشند.

استاندار تهران با بیان اینکه اعتماد عمومی مهم‌ترین سرمایه انتخابات است، افزود: در انتخابات پیش رو باید فضایی ایجاد کنیم که مردم با اطمینان از سلامت، امنیت و بی‌طرفی دستگاه‌های اجرایی پای صندوق‌ها بیایند و همه جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی امکان حضور در چارچوب قانون را داشته باشند.

معتمدیان، مشارکت حداکثری مردم را هدف اصلی دولت دانست و خاطرنشان کرد: با وجود فشارهای اقتصادی و جنگ روانی دشمن، مردم همواره در لحظات حساس پای کار بوده‌اند و ان‌شاءالله این بار نیز مشارکت مؤثری خواهند داشت.

او در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر فعال‌سازی ظرفیت محلات و مساجد گفت: مساجد از دوران دفاع مقدس تا بحران‌های مختلف نقش‌آفرین بوده‌اند. امروز نیز باید از این ظرفیت برای امور اجتماعی، کمک به اقشار آسیب‌پذیر و مدیریت بحران‌ها بهره ببریم.

استاندار تهران با اشاره به آسیب‌پذیری پایتخت در حوادث طبیعی اظهار داشت: در صورت وقوع حادثه در تهران، این محلات و مساجد هستند که در لحظات نخست می‌توانند بار اصلی مدیریت بحران را بر دوش بکشند.

وی با اشاره به گستردگی مشکلات اجتماعی در استان افزود: بیش از ۱۴ هزار هکتار از مناطق استان تهران در وضعیت حاشیه‌نشینی قرار دارند و حدود چهار میلیون نفر در بافت‌های فاقد زیرساخت‌های استاندارد زندگی می‌کنند، مناطقی با کمبودهای اساسی از مدرسه و معبر گرفته تا خدمات شهری. دستگاه‌ها باید نقش خود را در ساماندهی این مناطق ایفا کنند و احزاب نیز اگر می‌خواهند اثرگذار باشند باید به متن جامعه و مسائل واقعی مردم ورود کنند.

معتمدیان آلودگی هوا را یکی از چالش‌های پیچیده استان دانست و گفت: ۴۱ درصد آلودگی هوای استان ناشی از صنایع و مصارف خانگی و ۱۴ درصد مربوط به حمل‌ونقل سنگین است. حدود ۷ میلیون موتورسیکلت در تهران وجود دارد که بخش زیادی از آنها فرسوده و آلاینده‌اند.

وی از آغاز طرح ساماندهی و جمع‌آوری بخشی از موتورسیکلت‌های آلاینده خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد یافت.

استاندار تهران در پایان با قدردانی از حضور نمایندگان احزاب گفت: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه ماست و احزاب می‌توانند این اعتماد را تقویت کنند. امیدواریم در انتخابات پیش‌رو شاهد رقابتی سالم، مشارکتی گسترده و آرامشی کامل در روند برگزاری باشیم.