دوهندو: هزار و ۳۹۰ خادم گیلانی به زائران اربعین خدمات‌رسانی کردند

رشت - رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان گفت: در ایام اربعین امسال هزار و ۳۹۰ خادم از استان گیلان در قالب ۳۳ موکب مجوزدار، خدمات‌رسانی به زائران را بر عهده داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید دوهندو صبح دوشنبه در آیین تجلیل از مدیران و خادمین مواکب اربعینی استان گیلان که در سالن اجتماعات باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: استان گیلان با ۳۳ موکب دارای مجوز، امسال نیز افتخار خدمات‌رسانی به زائران پیاده‌روی اربعین را داشت.

وی با اشاره به نقش فعال مواکب گیلان در این حرکت بزرگ دینی، افزود: هزار و ۳۹۰ نفر خادم در مدت ۱۰ تا ۱۳ روز به صورت مستمر در خدمت زائران حسینی بودند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با اشاره به حجم بالای خدمات ارائه‌شده، بیان کرد: در این ایام، یک میلیون و ۱۵۰ هزار وعده غذای گرم، ۷۲۰ هزار میان‌وعده و ۶ هزار قالب یخ بین زائران توزیع شد.

دوهندو همچنین از اسکان ۳۰۰ هزار نفر در موکب‌های گیلانی در طول ایام اربعین خبر داد و گفت: اعزام ۱۳۲ دستگاه خودرو برای حمل و انتقال اقلام مورد نیاز به کشور عراق نیز از جمله خدمات مواکب گیلان بود

