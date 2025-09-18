مواکب حسینی باید روحیه برابری، اخلاص و ایثار را در خود متجلی سازند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از خادمان موکب «مع امام منصور» مسجد مقدس جمکران که با حضور جمعی از خادمان و مسئولان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های خادمان این موکب در خدمت‌رسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: خداوند ان‌شاءالله خدمات و نیت‌های خالصانه شما را با فضل و رحمت خود پاداش خواهد داد.

وی با اشاره به پخش کلیپی از فعالیت‌های موکب در این مراسم افزود: همان‌گونه که لحظات خدمت شما در زمین ثبت می‌شود، در عالم ملکوت نیز اعمال بندگان لحظه به لحظه ضبط می‌گردد؛ با این تفاوت که در آسمان تنها کارهایی ثبت می‌شود که با نیت الهی انجام شده باشد.

تولیت مسجد مقدس جمکران تأکید کرد: سرنوشت و عاقبت انسان وابسته به نیت اوست و در قیامت نه تنها دوستان و آشنایان، بلکه پیامبر اکرم (ص)، ملائکه و اولیای الهی بر اعمال انسان گواه خواهند بود و آنجا آبروی واقعی بندگان مطرح می‌شود.

وی در ادامه با تجلیل از همدلی و همت خادمان موکب «مع امام منصور» در میزبانی از زائران اربعین حسینی خاطرنشان کرد: ارزش کار شما در این است که همگان با روحیه خدمت در کنار یکدیگر فعالیت داشتند؛ کارگر، تاجر، مدیر و روحانی بدون تفاوت جایگاه، خدمتگزار بودند و این همان روح عاشوراست که در آن عرب و عجم، غلام و فرزند امام، همگی در راه حضرت سیدالشهدا (ع) ایثار کردند.

اجاق‌نژاد با بیان اینکه موکب امام حسین (ع) باید بوی کربلا بدهد گفت: در کربلا همه در یک صف ایستادند و هیچ امتیازی میان افراد نبود و مواکب حسینی نیز باید همین روحیه برابری، اخلاص و ایثار را در خود متجلی سازند.

تولیت مسجد جمکران در پایان با ابراز امیدواری برای رفع کاستی‌ها و تقویت نقاط قوت موکب «مع امام منصور» تصریح کرد: خدمات شما مایه خشنودی امام زمان (عج) است و این بزرگ‌ترین افتخار برای یک خادم به شمار می‌آید.