به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح دوشنبه در آیین تجلیل از مدیران و خادمین مواکب اربعینی استان گیلان که در سالن اجتماعات باغ‌موزه دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: کسی که به داشته‌های خود از سوی خداوند قانع باشد، از غنی‌ترین انسان‌هاست.

وی خدمت به زائران عتبات عالیات را نعمتی بزرگ دانست و گفت: این خدمت، موهبتی الهی است که نصیب هر کسی نمی‌شود و باید قدردان آن بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با بیان اینکه این نعمت‌ها ابزاری برای نجات انسان، تمدن‌سازی و تشکیل حکومت اسلامی هستند، تأکید کرد: باید در حفظ این مسیر الهی کوشا باشیم و با اخلاص در عمل، رضایت الهی را جلب کنیم.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون ثمرات عظیم اربعین افزود: کمال، ارتقای فکری، هدایت، انسان‌سازی و معرفت‌افزایی از مهم‌ترین ثمرات این حرکت عظیم دینی و جهانی است که باید عمیقاً به آن توجه شود.

وی با اشاره به چالش‌های فرهنگی و اعتقادی جامعه امروز عنوان کرد: دشمن با نفوذ در بطن جامعه اسلامی، به دنبال تضعیف باورهای دینی، بی‌عفتی، کم‌توجهی به نماز و تخریب ساختار نظام اسلامی است تا در مسیر تمدن اسلامی، جامعه را دچار رخوت و انفعال کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان تأکید کرد: هدف اصلی، رضایت خداوند متعال است و در مسیر تمدن‌سازی اسلامی، باید گفتار و رفتار ما با هم منطبق باشد و این هماهنگی در تمام شئون زندگی مشهود باشد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم بهره‌مندی از فرصت معنوی اربعین خاطرنشان کرد: اگر این نعمت را شکرگزار نباشیم، ممکن است از ما سلب شود؛ بنابراین باید قدردان این توفیق الهی باشیم.