به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا پیروزی معاون مالی و اداری شرکت مترو تهران گفت: در طول سال مالی ۱۴۰۳ به موجب اصلاح فرآیندهای مالی که به موازات بررسی دقیق و بازنگری اسناد حسابداری شرکت مترو صورت گرفت، بندهای منفی گزارش حسابرسی در سنوات گذشته حذف شدد و وضعیت حسابرسی مالی شرکت از نقطه نظر گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی شرکت مترو، به سطح منصفانه ارتقاء یافت که این اتفاق پس از 11 سال رخ داد.

پیروزی در ادامه به بخشی از نقاط روشن گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۳ شرکت مترو اشاره کرد و افزود: در حالی که بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش تقریباً 2 برابری داشت، ۸۸ درصد اعتبارات مصوب سال گذشته جذب شد و همین امر باعث شد پروژه‌های مختلف شرکت مترو از قبیل توسعه خطوط حمل و نقل ریلی، ساخت و ساز ایستگاهها و پایانه‌ها و تکمیل برخی نواقص خطوط در حال بهره‌برداری با سرعت بیشتری پیش برود؛ افتتاح ایستگاه میدان خراسان، بهره‌برداری از پردیس مسافری شرق که شرکت مترو تهران متولی تکمیل و باز راه‌اندازی آن بود، افتتاح چند ورودی جدید و آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه شرقی خط ۲ مترو از جمله مواردی است که در سال ۱۴۰۳ به سرانجام رسید و تحویل شهروندان پایتخت شد.