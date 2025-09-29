به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور امروز در نشست زنان پیشروی گردشگری که امروز در کاخ ملت سعدآباد برگزار شد گفت: در الواح هخامنشی می بینیم که چقدر به زنان توجه می شود ما امروز در دولت امتیازات مادری را دنبال می‌کنیم ولی همان موقع هم مطالبات زنان پیگیری می شد. موضوعی که امروز درباره آن صحبت میکنیم چیزی نیست که از قبل وجود نداشته باشد. در دوره معاصر شاهد حضور پررنگ زنان بودیم آنقدر که در امام (ره) در صحبت‌هایشان به آن می پرداختند. ما در دفاع مقدس بیش از ۱۷ هزار زن شهید و جانباز و آزاده داشتیم.

وی افزود: همه برنامه ریزی ها باید برای تشکیل و تعالی نظام خانواده باشد در اصل ۱۰ قانون اساسی قید شده که همه مردم تحت حمایت یکسان قانون قرار دهند اصل ۲۱ نیز ویژه زنان است. رئیس جمهور در تمام جلسات تأکید می کند که از ظرفیت زنان استفاده شود اکنون بیش از ۲۰ پست مدیریتی توسط رئیس جمهور به زنان داده شده است و چهار زن در سطح معاونت فعالیت می کنند. تلاش ما این است که خانواده ما به آنچه که شایسته است برسد.

بهروز آذر به سفرهای خانگی همراه با کودکان اشاره کرد و گفت: کودک در محیطی که کمتر آشناست تنها با خانواده احساس امنیت می‌کند حس دیدن جاهایی جدید و تجربه های جدید در کنار خانواده برای او بسیار مهم است. این اتفاق در سفر شکل می‌گیرد. در خانواده امروز بیش از هر چیزی احتیاج داریم که اعضای خانواده با هم ساعتی را سپری کنند.

وی افزود: وقتی حرف از ایران میزنیم باید ایران را بشناسیم چون کشورمان چهار فصل است اینها چیزهایی است که باید بچه های ما و نسل آینده بدانند.