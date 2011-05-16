ارائه پیشنهاد افزایش میزان کمک هزینه مهدکودک به کارکنان زن

به گزارش خبرنگار مهر، مریم مجتهدزاده در همایش معاونان زنان وزارت نیرو با بیان اینکه انجام فعالیت اجتماعی از طریق دورکاری هم بعد عاطفی و هم بعد اجتماعی زن را تامین کرده و مانعی برای ارتقاء شغلی زنان محسوب نمی شود بلکه سبب می‌شود زنان نه تنها ضمن امنیت اقتصادی در ایفای نقش تربیتی و ارتباط عاطفی با فرزندان خود نیاز فطری خویش را نیز محقق کند و در حقیقت دورکاری می‌تواند راه حل بسیار ارزشمندی در حل پارادوکس نقشهای چندگانه زنان تلقی شود.

وی دورکاری به زنان کمک می‌کند تا با امنیت روانی بهتری به مسئولیت‌های چندگانه خود رسیدگی کنند، خاطرنشان کرد: دورکاری کارمندان زن موجب حفظ امنیت روانی و ارتقاء‌جایگاه و منزلت آنها در خانه و جامعه و همچنین تامین سلامت خانواده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه افزایش ساعات حضور زنان کارمند در منزل به عنوان مادر و نقش بی‌بدیل آنان در تربیت فرزندان موجب تامین نیاز عاطفی فرزندان و رشد تربیتی- شخصیتی آنان می‌شود، گفت: آنچه بیش از حضور زنان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... اقتصادی اهمیت دارد دستیابی به آرامش فردی، نشاط خانوادگی و ایفای تسهیل گری در بین اعضای خانواده است.

مشاور رئیس جمهور دورکاری را فرصتی برای زنان کارمند دانست و گفت: مرکز امور زنان و خانواده با پیشنهاد اولویت دهی به زنان در اجری طرح دورکاری به هیئت دولت، سعی در حمایت زنان شاغل و برقراری عدالت کاری در جامعه داشته است.

پیشنهاد افزایش کمک هزینه مهد کودک به کارمندان

در ادامه این همایش مجتهدزاده با اشاره به پیشنهاد افزایش میزان کمک هزینه مهدکودک به کارکنان زن تصریح کرد: مادران شاغل در عین انجام وظایف شغلی خود و تلاش در جهت خودکفایی و توسعه ملی مسئولیت و نگهداری فرزندان را نیز عهده دار هستند. از این رو کمک به تسهیل ایفای این دو نقش کارآمد و حیاتی در جامعه و خانواده با وظایف مقرر دولت در اصل بیست و یکم قانون اساسی همراستا است.

وی ادامه داد: یکی از این اقدامات حمایتی اعطای تسهیلات رفاهی در قالب کمک هزینه مهد کودک است که در ضوابط اجرایی بودجه در سال قابل پیش‌بینی است.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه براساس قانون برنامه چهارم توسعه پرداخت یارانه جایگزین ایجاد مهد کودک شده است خاطرنشان کرد: با توجه به تفاوت میزان کم هزینه پرداختی با شهریه مهد کودک ها و به منظور کارآمد ساختن این تسهیلات و رفاه حال مادرانی که فرزند مهد کودکی دارند این مرکز پیشنهاداتی در خصوص تعیین مبلغ یارانه مهدکودک‌ها ارایه کرده است.

وی اضافه کرد: در این پیشنهاد خواسته شده در خصوص تعیین مبلغ یارانه تعرفه سازمان بهزیستی ملاک ارزیابی اعطای تسهیلات قرار گیرد و مبلغی متناسب با آن به عنوان کمک هزینه مهدکودک‌ها در نظر گرفته شود.

مجتهدزاده با بیان اینکه براساس این پیشنهاد پرداخت یارانه مهدکودک‌ها علاوه بر کارکنان رسمی و پیمانی شامل حال سایر بانوان شاغل نیز می‌شود، گفت: در سالهای گذشته کمک هزینه مهدکودک تا سن پنج سالگی پرداخت می‌شد که براساس پیشنهاد جدید این سن تا 6 سالگی افزایش پیدا کرد و در خصوص دو قلوزایی نیز در زایمان‌های دوم و سوم پرداخت یارانه مشمول کودکان سوم و چهارم نیز می‌شود.

مجتهدزاده در ادامه تصویب ساختار جدید مرکز امور زنان و خانواده را فرصتی برای رشد نیروها، حل مشکلات ساختاری و رفع تداخل فعالیت‌ها و موازیکاری دانست و گفت: در نمودار مصوب سازمانی مرکز امور زنان و خانواده معاونت‌های امور اجتماعی، آموزش و پژوهش و طرح و برنامه به معاونت‌های سرمایه اجتماعی امور زنان، معاونت امور خانواده و معاونت هماهنگی و همکاری‌های بین‌الملل تغییر یافتند.

مشاور رئیس جمهور ساختار جدی را سبب انسجام موضوعی فعالیت‌ها، ابزارها و قالب‌های اداری و اجرایی دانست و گفت: امید است با عملیاتی شدن ساختار جدید مرکز امور زنان به نتایج مطلوب در زمینه حضور موثر و مثبت زنان، ارتقاء توانمندی آنان و تحکیم بنیان خانواده دست یابیم.