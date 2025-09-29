به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در نشست خبری گفت: در پنج ماهه نخست امسال، صادرات به ۲۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ماهانه چهار میلیارد دلار است، در حالی که سال گذشته میانگین ماهانه ۴.۸ میلیارد دلار ثبت شده بود. وی افزود: سال گذشته کل صادرات فرآوردههای نفتی به ۶۰ میلیارد دلار رسید و معمولاً در نیمه دوم سال، وضعیت صادرات بهبود پیدا میکند.
حسینی با اشاره به جزئیات صادرات فرآوردهها اظهار داشت: از میان محصولات نفتی، تنها پلیمرها رشد صادرات داشتهاند؛ میزان صادرات این بخش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال گذشته، به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال جاری رسیده که نشاندهنده افزایش ۲۴ درصدی است.
در مقابل، متانول و قیر کاهش چشمگیری داشتهاند؛ صادرات متانول از دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن در سال گذشته به ۲.۶ میلیون تن امسال رسیده است. صادرات قیر نیز با افت از ۴.۵ میلیون تن به ۳.۹ میلیون تن طی این مدت کاهش یافته است.
وی تعطیلی دو ماهه به دلیل ایام عید، انفجار بندرعباس، اعتصاب رانندگان و جنگ ۱۲ روزه را از عوامل تاثیرگذار بر افت صادرات دانست.
به گفته سخنگوی اتحادیه، هرچند تحریمهای سازمان ملل مهم هستند و بر آینده کشور و نسلهای بعدی تاثیر میگذارند، اما اثر چندانی بر صادرات و واردات ایران نداشتهاند.
حسینی تأکید کرد: ما به همراه دولت تلاش میکنیم تحریمهای سازمان ملل کمترین اثر را بر تجارت ما بگذارد.
