به گزارش خبرنگار مهر، جلیل جباری، ظهر جمعه در حاشیه برگزاری جشنواره سیب مشگین اظهار کرد: هدف اصلی ما از برگزاری جشنواره سیب، نمایش ظرفیت‌های گردشگری پایدار در استان اردبیل است، چراکه گردشگری پایدار بدون توجه به آموزش جامعه میزبان شکل نخواهد گرفت.

وی افزود: آشنا کردن جامعه میزبان با ظرفیت‌های گردشگری، نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در میان مردم برای صیانت از جاذبه‌ها، از مهم‌ترین اهداف این رویداد به شمار می‌رود.

جباری با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، تصریح کرد: جشنواره‌ها فرصت مناسبی برای معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود در این بخش هستند تا مسیر سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه گردشگری استان تسهیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل ادامه داد: امروز اگر به دنبال رونق گردشگری هستیم، باید تنوع تأسیسات گردشگری را افزایش دهیم؛ به‌طوری‌که در کنار رستوران‌ها و مراکز اقامتی، فضاهای تفریحی و توریستی جدید نیز برای مسافران ایجاد شود. ایجاد تسهیلات بانکی و تکمیل زیرساخت‌ها نیز از مأموریت‌های اصلی در این مسیر است.

وی اضافه کرد: این جشنواره علاوه بر معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری، به ایجاد نشاط اجتماعی و توزیع یکنواخت سفر در طول سال کمک می‌کند و می‌تواند تجربه‌های تازه‌ای را برای گردشگران به همراه داشته باشد.

جباری در پایان توصیه کرد: همشهریان و مسافران استان‌های مختلف کشور فرصت تجربه چیدن میوه‌های فصلی به‌ویژه سیب را در قالب واحدهای دارای مجوز گردشگری کشاورزی و مزارع گردشگری از دست ندهند، چراکه این تجربه می‌تواند لحظاتی متفاوت و به‌یادماندنی برای خانواده‌ها رقم بزند.