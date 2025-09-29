نواخته شدن زنگ عاطفه ها در بیش از ۴۰۰ مدرسه در استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در آئینی که با حضور مدیرکل کمیته امداد استان، مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام و همچنین معاونین و مدیران آموزش و پرورش استان برگزار شد زنگ عاطفه ها بصورت همزمان در بیش از ۴۰۰ مدرسه در استان نواخته شد.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در این آیین با عنوان اینکه حدود ۸ هزار و ۵۰۰ دانش آموز نیازمند در استان مورد حمایت کمیته امداد هستند، گفت: برای همه ی این دانش آموزان همزمان با بازگشایی مدارس کیف و نوشت افزار رایگان تهیه شده است.

ناصر مرادی با بیان اینکه سال گذشته در جشن عاطفه ها با همکاری آموزش و پرورش استان بیش از ۲۰ میلیارد تومان کمک جمع آوری شد، گفت: مبلغ هدف گذاری شده قبرای جشن عاطفه های امسال ۲۴ میلیارد تومان است که در حال محقق نمودن این میزان کمک ها هستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه مراکز نیکوکاری، موسسات خیریه، موسسات و مراکز اقتصادی تاکنون مشارکت خوبی داشته اند، افزود: آموزش و پرورش استان هرساله در جشن های عاطفه‌ها و نیکوکاری همراه همیشگی کمیته امداد بوده و تلاش مشترک ما این است که دانش آموزان نیازمند استان دغدغه ای برای تحصیل نداشته باشند.

ناصر مرادی پویانی تصریح کرد: همه کمک های که در این جشن در مدارس استان جمع آوری می شود با همکاری آموزش و پرورش استان در بین دانش آموزان همان مدارس توزیع خواهد شد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری استانداری ایلام نیز در این آیین گفت: امروزه علم و دانایی باعث توانایی قدرت و پیشرفت هر کشور بوده و آموزش و پرورش سنگ بنای توسعه است.

ابوالحسن مهدوی افزود: در جنگ دوازده روزه علیه کشورمان دشمن به منظور توقف روند توسعه کشورمان و خصوصاً فناوری هسته ای، روی دانشمندان هسته‌ای و نظامی ما تمرکز کرده بود و تعدادی از این عزیزان را به شهادت رساند.

وی با تبریک هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس گفت: قشر دانش آموز در سالهای دفاع مقدس نقش مهمی در این جنگ و دفاع از کشور داشته اند و شهدای زیادی از این قشر در راه دفاع از وطن به شهادت رسیدند.