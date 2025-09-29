طنین زنگ مهربانی در مدارس استان سمنان؛ ۸۵۰۰ کودک محروم از پدر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح دوشنبه در آیین نواختن جشن عاطفه ها در دبستان ولایت سمنان با بیان اینکه این آیین صرفاً یادآور تقسیم مهربانی در همه مدارس استان برگزار می شود، ابراز داشت: دانش آموزان در این جشن داشته های خود را با همکلاسی های خود قسمت می کنند.

وی با بیان اینکه تحصیل حق همه کودکان است، افزود: دانش آموزان می توانند همکلاسی خود نه صرفاً در مباحث مالی بلکه به صورت معنوی در درس و تحصیل کمک کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه هشت هزار و ۵۰۰ کودک در استان از نعمت پدر محروم هستند، ابراز داشت: تلاش شد تا حد ممکن است کودکان از امکانات اولیه بهره مند باشند.

ذوالفقاری با بیان اینکه از این تعداد شش هزار و ۵۰۰ نفر دانش آموز هستند، تصریح کرد: این دانش آموزان سال تحصیلی را با همراهی خیران و نیکوکاران آغاز کردند.

وی با بیان اینکه در میان این دانش آموزان ۵۰۰ نخبه شناسایی شده است، افزود: برای این دانش آموزان وسایل کمک آموزشی و مشاوره های لازم در نظر گرفته شده است.