برخورد قانونی با عرضه کنندگان مرغ زنده در شهرستان دماوند تشدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدیان، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه احتمال شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در فصل سرما بیشتر است، گفت: اکیپ های دامپزشکی شهرستان پایش و مراقبت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را در نقاط مختلف شهرستان با جدیت در دستور کار خود قرار داده است.



محمدیان همچنین با بیان اینکه مرغ و تخم‌مرغ باید کامل پخته مصرف شود، تصریح کرد: مصرف فرآورده‌های طیور (گوشت مرغ) که تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی تولید، کشتار و بسته‌بندی می‌شود، هیچ‌گونه خطری به لحاظ انتقال بیماری ندارد.



وی با تأکید بر رعایت جدی نکات بهداشتی برای پیشگیری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گفت: شهروندان از خرید پرندگان از بازارهای محلی، معابر و جاده ها خودداری و در هنگام پاک کردن مرغ از دستکش استفاده کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان از شهروندان درخواست نمود: برای تامین سلامت خود و خانواده، از خرید هرگونه طیور و سایر ماکیان از دستفروشان مستقر در سطح جاده ها و معابر شهری خوداری نمایند.