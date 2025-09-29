به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن پور گفت: شرایط پیش آمده بر اقتصاد کشور همه ارکان بازار را تحت تاثیر قرار داده است بر این اساس باید ضمن تسهیل امور اقتصادی، برخورد با متخلفان و اخلالگران نظم بازار از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بنگاه های اقتصادی، بازرگانان و کار آفرینان صیانت کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین در بیان اهمیت نقش نظارتی اتحادیه های صنفی افزود: متاسفانه برخی اتحادیه ها به ویژه در حوزه کالاهای اساسی نه تنها زمینه ساز تخلفات صنفی هستند بلکه با ادعای کذب سعی در وارونه جلوه دادن واقعیت های موجود دارند.

حسن پور سفره های مردم را خط قرمز تعزیرات حکومتی برشمرد و گفت: از آنجا که نان و برنج غذای اصلی مردم است متاسفانه شاهد فراوانی گلایه ها و شکایات شهروندان در خصوص تخلفاتی چون کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و اختفا کالا، عرضه خارج از شبکه آرد، بی توجهی به شیوه نامه های بهداشتی و تعطیلی های خودسرانه نانوایان هستیم و این بیانگر عدم نظارت اتحادیه مربوطه است.

حسن پور افزود: اتحادیه ها باید در محدوده وظایف و اختیارات خود پاسخگو باشند و این مرجع اجازه نخواهد داد بازار جولانگاه افراد سودجو و قانون گریز شود.