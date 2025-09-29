صاحب: تا ۱۱ سال دیگر سن حدود ۲۰ درصد جمعیت پایتخت بالای ۶۰ سال است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران، با بیان اینکه تهران با سرعت در حال ورود به دوره سالمندی است، اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۴۱۵ حدود ۲۰ درصد جمعیت پایتخت را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد. این واقعیت ضرورت بازنگری در سیاست‌های شهری و اجتماعی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد شهرداری تهران در هفته ملی سالمند فراتر از برنامه‌های نمادین است، ادامه داد: سالمندان نه به عنوان قشری نیازمند مراقبت، بلکه به مثابه شهروندانی توانمند و اثرگذار دیده می‌شوند که گنجینه‌ای از خرد و تجربه‌اند.

صاحب در تشریح برنامه‌های هفته ملی سالمند گفت: افتتاح سرای زندگی به عنوان مرکز توانمندسازی سالمندان، آغاز طرح جامع مراقبین سالمند، اجرای غربالگری شناختی و تربیت سفیران حافظه از دیگر برنامه‌های امسال است.

وی افزود: در قالب برنامه‌های پهنه‌ای نیز همایش «سالم پیر شویم»، رویداد بازی‌های شناختی نشاط سالمندی، پیاده‌روی بزرگ سالمندان در بوستان‌های اصلی شهر و جشنواره غذاهای سنتی و سه‌نسلی برگزار می‌شود.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران همچنین از اجرای پویش شهری «سایه‌تون مستدام» خبر داد و تصریح کرد: در این کمپین با اکران گسترده طرح‌های فرهنگی در سطح شهر تلاش می‌کنیم پیام احترام و تکریم سالمندان را به عموم شهروندان منتقل کنیم.

گفتنی است؛ هفته ملی سالمندان امسال از هشتم تا چهاردهم مهرماه ۱۴۰۴ هم‌زمان با روز جهانی سالمندان در سراسر کشور برگزار می‌شود.