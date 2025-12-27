به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صاحب، مدیرکل سلامت شهرداری تهران، از برگزاری آئین افتتاحیه ششمین دوره رقابت‌های «نشاط سالمندی» خبر داد و اعلام کرد که این رویداد بزرگ شهری، روز دوشنبه ۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ صبح در مجموعه ورزشی شهید شیرودی آغاز خواهد شد.

صاحب با اشاره به تغییرات شتابان هرم سنی جمعیت کشور، اظهار داشت: ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در آن جمعیت سالمندان ایران با سرعتی چشمگیر در حال افزایش است. طبق گزارش‌های رسمی، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۲۰ بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل دهند. این دگرگونی جمعیتی تنها یک عدد آماری نیست، بلکه زنگ هشداری برای نهادهای متولی سلامت اجتماعی است تا برای پیشگیری از انزوای سالمندان و کاهش هزینه‌های درمان، برنامه‌ریزی دقیق و علمی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه سالمندی نباید مترادف با ناتوانی و گوشه‌گیری باشد، افزود: امروزه بسیاری از سالمندان شهر ما با چالش‌هایی نظیر کاهش تعادل، ضعف حافظه، افت هماهنگی عصب و عضله و از همه مهم‌تر، تنهایی و کم‌تحرکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پاسخ ما به این چالش‌ها، طراحی رویدادی است که در آن بازی به عنوان ابزاری برای درمان و پیشگیری به کار گرفته می‌شود. در ششمین دوره رقابت‌های نشاط سالمندی، تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از اصول علمی، بازی‌هایی را طراحی کنیم که همزمان با ایجاد شادی و نشاط، به تقویت حافظه، تمرکز و مهارت‌های حرکتی ظریف کمک کنند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران در تشریح جزئیات این رقابت‌ها گفت: این مسابقات در یک بازه زمانی چند ماهه، از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵، ابتدا در سطح محلات، سپس در مناطق ۲۲ گانه و در نهایت در سطح شهر تهران برگزار می‌شود. ویژگی بارز این دوره، توجه ویژه به ایمنی و تناسب بازی‌ها با شرایط جسمی سالمندان است. این بازی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بدون ایجاد فشار جسمی خطرناک، ذهن سالمند را به چالش کشیده و مهارت‌های شناختی و حل مسئله را در آن‌ها تقویت کنند.

دکتر صاحب همچنین بر جنبه «اجتماعی و گروهی» این رویداد تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما، خارج کردن سالمندان از کنج انزوا و بازگرداندن آن‌ها به بطن جامعه است. به همین منظور، تیم‌سازی در محلات با شرط سنی مجموع ۳۶۰ سال برای هر تیم و الزام به حضور همزمان آقایان و بانوان انجام شده است تا روحیه همکاری، تعامل بین‌فردی و نشاط گروهی در میان پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های شهر تقویت شود.

وی در پایان با دعوت از تمامی رسانه‌ها، فعالان حوزه سالمندی و شهروندان تهرانی برای حضور در مراسم افتتاحیه خاطرنشان کرد: روز دوشنبه در ورزشگاه شیرودی، شاهد اجتماع پرشور شهروندان ارشدی خواهیم بود که ثابت می‌کنند سن تنها یک عدد است و نشاط و پویایی، در هر دوره‌ای از زندگی قابل دستیابی است. این رویداد گامی عملی برای تحقق شعار سالمندی فعال و ارتقای کیفیت زندگی در پایتخت خواهد بود.