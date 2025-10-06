محمدخانی: تهران بیشترین شباهت معنایی را به مفهوم وطن دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالمطهر محمدخانی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، عصر امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه تهران بیش از دو قرن به عنوان پایتخت ایران است، اظهار کرد: این تصمیم در دوره قاجار گرفته شد و روز تصویب رسمی و قانونی تهران به عنوان پایتخت روز ۱۴ مهر است.

وی ادامه داد: با مصوبه شورای شهر و تأیید شورای عالی فرهنگ عمومی ۱۴ مهرماه به عنوان روز تهران انتخاب شد. افرادی بر اساس خاطرات تاریخی از این شهر، روز تهران را در بهمن ماه، اسفندماه و مهرماه پیشنهاد دادند که در نهایت ۱۴ مهرماه انتخاب شد.

محمدخانی با اشاره به برنامه شهرداری تهران برای آشنایی مردم با هویت و تاریخ تهران، یادآور شد: شهرداری تهران در چند سال اخیر، فراتر از روز تهران، هفته تهران را با برنامه های متنوع گردشگری، تفریحی و میراث فرهنگی برگزار می کند و با همکاری وزارت میراث فرهنگی و وزارت ارشاد برنامه هایی را در نظر می‌گیرد و تخفیفاتی برای بازدید مردم از موزه ها و خانه موزه های شهرداری پیش بینی می کند.

وی افزود: امسال هفته تهران با عنوان «هفته تهران دوست داشتنی» به دنبال پویش تهران دوست داشتنی مطرح شده است. این پویش سال گذشته با همکاری صدا و سیما شکل گرفت و سعی شد بزرگترین چهره های فرهنگی، علمی و هنری و مراکز فرهنگی و تاریخی تهران در قالب برنامه های تلویزیونی و تیزرهای تبلیغاتی به مردم معرفی شوند.

محمدخانی با بیان اینکه در سال قبل بزرگانی که متولد تهران بودند، در بیلبوردها معرفی شدند، تصریح کرد: تلاش ما این بود که تهران را اینگونه به مردم نشان دهیم.

سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه تهران شهر بسیار مهمی است، خاطرنشان کرد: در شب ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در مختصات این شهر اسکان دارند. در شب از هر هشت ایرانی یک نفر و در روز از هر هفت نفر یک نفر در تهران حضور دارد.

وی افزود: تهران یکی از ۳۰ ابرشهر دنیاست. در خاورمیانه تهران و استانبول ابرشهر هستند و دیگر شهرهای موجود در خاورمیانه کلانشهر هستند. محلاتی همچون تهرانپارس دو برابر استان ایلام جمعیت دارد.

محمدخانی با بیان اینکه اگر ۱۰ استان کم جمعیت را در نظر بگیریم جمعیتشان برابر با جمعیت تهران در شب است، یادآور شد: تهران ایران کوچک است و همه اقوام، لهجه ها و گویش ها را در این شهر می بینیم. به همین جهت تهران بیشترین شباهت معنایی را به مفهوم وطن دارد.