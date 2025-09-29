به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی از برگزاری دوره دانش افزایی استادان با محوریت تحکیم انسجام اجتماعی خبر داد.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص نقش اتحاد ملی و انسجام اجتماعی ایرانیان در پیروزی در جنگ ۱۲ روزه گفت: اکنون بعد از این جنگ نقش آفرینی صاحبان سخن و متخصصین علمی مرتبط در روشنگری و بیان حقایق بسیار اثرگذار خواهد بود.

وی در ادامه افزود: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در این راستا با همکاری وزارتخانه های علوم و بهداشت سرفصلهای دوره جدید دانش افزایی استادان را طراحی و عناوین اصلی آن را در جلسه ۴۱۱ شورای اسلامی شدن دانشگاه ها به تصویب رساند.

معاون فرهنگی و سیاسی نهاد با اشاره به اینکه عناوین اصلی دوره مذکور شامل جنگ نرم و شناختی، انسجام و سرمایه اجتماعی و تاب آوری اجتماعی است تاکید کرد: این دوره ها از طریق مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی ارائه خواهد شد. سرفصلهای این دوره و اساتید آن با هماهنگی دفاتر هم اندیشی در دانشگاه های سراسر کشور برنامه ریزی و دوره های دانش افزایی همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها برگزار خواهد شد.