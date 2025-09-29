  1. استانها
  2. لرستان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

عاملان نزاع دسته‌جمعی در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری هفت عامل نزاع و درگیری دسته‌جمعی در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد ملکشاهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی در یکی از مناطق این شهرستان، بلافاصله اکیپ‌های گشت انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران کلانتری ۱۹ «بدرآباد» مشخص شد، درگیری با سنگ و چوب رخ‌داده است و منجر به مصدومیت چند نفر شده که مأموران در عملیاتی ضربتی هفت عامل نزاع و درگیری را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به اینکه در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد، علت درگیری اختلاف ملکی بوده است، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

