به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدویکیا امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بهمنظور پیشگیری از وقوع تصادفات خسارتی و جانی، برخورد با رانندگان مزاحم و متخلف و همچنین رفع گرههای ترافیکی و همچنین پاکسازی پارکها و تفرج گاه های سطح این شهرستان، در ۲۴ ساعت گذشته طرح ارتقای انضباط اجتماعی توسط پلیس راهور و با همکاری یگانهای تابعه به اجرا گذاشته شد.
وی با اشاره به جمعآوری ۵۰ معتاد متجاهر و توقیف چهار دستگاه خودرو و ۱۶ موتورسیکلت مزاحم و متخلف در نتیجه اجرای این طرح، افزود: امنیت مردم وظیفه پلیس بوده و با اقدامی که باعث برهمزدن نظم و امنیت شهری باشد برخورد قاطع خواهد شد.
فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به رضایتمندی شهروندان از اجرای اینگونه طرحها در برخورد با قانونشکنان از رانندگان خواست: با احترام به حقوق عابران پیاده و دیگران، همواره قوانین راهنماییورانندگی را رعایت کنند.
نظر شما