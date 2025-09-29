  1. استانها
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

سرهنگ دولتیاری: ۲ کیلو گرم ماده مخدر هروئین در رودان کشف شد

بندرعباس- جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ۲کیلوگرم هروئین در ایست و بازرسی شهید مریدی در شهرستان رودان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی بندرعباس به رودان به یک دستگاه موتور سیکلت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی موتور سیکلت مذکور را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۲ کیلوگرم ماده مخدر هروئین کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

سرهنگ دولتیاری با بیان اینکه گسترش قاچاق مواد مخدر اثرات منفی بر جامعه دارد و امنیت جامعه را برهم می‌زند، در پایان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با مجرمان و برهم زنندگان امنیت جامعه، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از اهداف پلیس در راستای تامین امنیت پایدار در جامعه است.

