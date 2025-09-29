سردار خرمدل: جامعه پزشکی ستون مقاومت در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از فرزندان شهدا و ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، بابیان اینکه خدمات کادر درمان در بیمارستانهای صحرایی، انجام جراحی در خطوط مقدم و آموزشهای بهداشتی نقش مهمی در افزایش توان رزمی نیروها داشت، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز آمادگی و سرعت عمل جامعه پزشکی موجب کاهش تلفات شد.
وی تأکید کرد: انسجام ملی و حضور مردم رمز پیروزی ایران در این نبرد بود و با وجود تحریمهای همهجانبه، مدیریت کشور همچنان بر عهده جوانان و بزرگان ایرانی است.
سردار خرمدل با اشاره به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل گفت: این قطعنامه موضوع تازهای برای ایران به همراه ندارد زیرا آمریکا پیشتر شدیدترین فشارها را علیه کشور ما اعمال کرده است به گفته او، اهمیت اصلی این قطعنامه بُعد روانی آن است که باید برای مردم بهخوبی تبیین شود.
فرمانده سپاه بوشهر با تأکید بر اینکه پیروزی ملت ایران قطعی است، خاطرنشان کرد: البته این پیروزی هزینه دارد و آن هزینه مقاومت است. ما به فضل الهی، با رهبری حکیم و مردم بصیر، مسیر ایستادگی را ادامه خواهیم داد.
سردار خرمدل ضمن تجلیل از ایثارگران گفت: این انقلاب مرهون خون شهدا و ایثارگری رزمندگان است و امروز ما بهعنوان سربازان انقلاب وظیفه داریم در کنار خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران باشیم و خدمت به آنان را افتخار خود بدانیم.
