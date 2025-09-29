پزشکیان: خیال به زانو در آوردن ملت ایران یک خواب و خیال است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشانی گفت: ایجاد توقعات ساختگی در جامعه و واداشتن مردم به بیان مشکلات‌شان، نقشه‌ای است که دشمن طراحی کرده است. انتخاب با ملت ماست؛ یا باید سر خم کنیم، یا باید بایستیم، تلاش کنیم و طرحی نو دراندازیم تا مشکلات را حل کنیم. ما در دولت هر کاری که از دستمان برآید برای عزت و سربلندی کشور انجام خواهیم داد. با تمام توان می‌کوشیم مشکلات را برطرف کنیم و هرچه در توان داریم در خدمت مردم خواهیم گذاشت.

پزشکیان عنوان کرد: مسئولیتی که آتش‌نشانان بر عهده گرفته‌اند، نجات جان و مال انسان‌هاست؛ مسئولیتی که سنگین، ارزشمند و ستودنی است. این‌که انسانی دلش با مردم باشد و برای یاری به آنان بیندیشد، جایگاهی ویژه و محترم برای او رقم می‌زند.اگر در جهانی که ما زندگی می‌کنیم، انسان‌ها به‌جای جنگ، خون‌ریزی و تجاوز، به نجات یکدیگر می‌اندیشیدند، زمین ما به مراتب زیباتر، سالم‌تر و شیرین‌تر می‌بود.

رئیس جمهور عنوان کرد: این آدم‌هایی که دم از حقوق بشر و دموکراسی می‌زنند؛ همان اروپایی‌هایی که ژست‌های آن‌چنانی می‌گیرند و آمریکایی‌هایی که ادعا می‌کنند دل‌سوز انسانیت‌اند؛ ببینید در غزه چه می‌کنند. کشوری که سال‌هاست منطقه را به آشوب کشیده، حتی یک‌بار هم در شورای امنیت نه تحریم شده و نه محکوم؛ فقط چون آمریکا نشسته و با یک وتو همه چیز را پاک می‌کند.

وی افزود: می‌خواهند ما را تحریم کنند، چون حاضر نیستیم در برابرشان سر خم کنیم؛ چون نمی‌خواهیم تحقیر شویم. خیال به زانو درآوردن ایران و مردم ما، تنها یک خواب و خیال است. این حقوق بشر، این سازمان ملل و یونسکو، همه دروغی بیش نیست. چون جلوی چشم‌شان بی‌گناهان کشته می‌شوند و اسرائیل هر کشوری را که بخواهد، بی‌هزینه مورد حمله قرار می‌دهد. آن‌ها می‌خواهند ما را وادار کنند در برابر آدم‌های پست و پلیدی کوتاه بیاییم، اما حتی تصورش هم در ذهن من جایی ندارد.

پزشکیان تاکید کرد: اگر دست به دست هم دهیم و برای حل مشکلات به خودمان متکی باشیم، به جای اعتماد به دیگران، به دانشمندان، نخبگان و کارآفرینان خودمان اعتماد کنیم، آنگاه یاد می‌گیریم و می‌توانیم برای آینده‌ای بهتر تلاش کنیم. آن‌ها هرگز تصور نمی‌کردند مردم عزیز ما در آن ۱۲ روز جنگ، چنین همراه و همدل باشند. خیال می‌کردند ایران ضعیف شده است اما ایستادگی ملت همه محاسباتشان را بر هم زد. ما نیامده‌ایم بر مردم حکومت کنیم یا قلدری نشان دهیم. ما آمده‌ایم تا خدمت‌گزار آن‌ها باشیم و تا جایی که در توان‌مان است، برای عزت و سربلندی‌شان تلاش کنیم.

