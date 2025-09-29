سردار ابوشهاب: همبستگی ملی و پیروی از رهبری ۲ عامل محوری شکست دشمن است

سردار محمدرضا ابوشهاب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس با بیان اینکه جنگ دوازده روزه یک جنگ ترکیبی الکترونیک با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات دنیا و بسیج شدن ۱۵ کشور علیه جمهوری اسلامی و به نفع رژیم جعلی صهیونیستی انجام شد، گفت: تفاوت میان جنگ ۱۲ روزه و جنگ هشت سال دفاع مقدس در این است که در هشت سال دفاع مقدس در خاک خود با صدام و ابرقدرت‌ها رو در رو جنگیدیم و در جنگ ۱۲ روزه براساس اقرار شخص نتانیاهو و سایر وزاری رژیم جعلی صهیونیستی حداقل هفت سال و حداکثر ۲۰ سال در کشور نفوذ کرده بودند.

وی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی سه دفاع مقدسِ دوسال پیش از جنگ هشت ساله، جنگ تحمیلی هشت ساله و جنگ ۱۲ ساله را پشت سرگذاشته، اظهار کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه معاندان جمهوری اسلامی ایران بدون در نظر گرفتن مکرالهی تمام نظام را مورد هدف نابودی قرار داده بودند.

سردار ابوشهاب با اشاره به اتحاد قلوب ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، خاطر نشان کرد: این یک امر فراموش نشدنی است که در جنگ هشت سال دفاع مقدس بدون هیچگونه امکانات صدام را به زانو کشاندیم و کشورهای اروپایی و عربی با التماس خواستار اتمام جنگ شدند.

وی در ادامه به پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی پس از جنگ تحمیلی هشت ساله اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی توانست با بزرگترین سلاح خود که ایمان قلبی به خداوند است و در شهدای هشت ساله و ۱۲ روزه متجلی و موجب سرافرازی کشور بود با بهترین سلاح‌های دنیا هفتمین کشور جهان به لحاظ امکانات شود.

فرمانده اسبق لشگر امام حسین (ع) ادامه داد: با همت بزرگ مردم و تبعیت از مقام عظمای ولایت پیروز جنگ بوده‌ایم و در آینده خواهیم بود و با افزودن به قوای خود مقابل معاندان می‌ایستیم.

وی با بیان اینکه دنیا با تمامی امکانات خود مصمم و بسیج شده برای نابودی اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: در جنگ ترکیبی ۱۲ روزه با وجود اینکه دشمن با نفوذ توانست فرماندهان ما را مورد هدف قرار دهد، فرماندهان دیگری جایگزین ایشان شدند.

سردار ابوشهاب با اشاره به آیات مبارزه با کافرین، منافقین و مشرکین، گفت: از جمله مزیت‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مقابله جمهوری اسلامی ایران با این سه گروه بود.

وی با تاکید بر نقش مردم در پیروزی جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس، خاطر نشان کرد: ۸۰ درصد از پیروزی جنگ هشت ساله دفاع مقدس به دست مردم و مقابله مردم بود.

فرمانده اسبق لشگر امام حسین (ع) با تاکید براین که در جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران با امکانات و تجهیزات خود برای نابودی کل تل‌آویو برنامه‌ریزی کرده بود، اظهار کرد: در این جنگ ملت ایران مردانگی کرد و بزرگترین عملیات را با حمایت از جمهوری اسلامی و جنگ علیه آمریکا و اسرائیل انجام داد.