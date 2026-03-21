بزرگترین قدرت جمهوری اسلامی ایران مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی ظهر شنبه در حاشیه تشییع پیکر مطهر شهید اظهار کرد: بزرگترین قدرت و توان جمهوری اسلامی مردم هستند، مردمی که هم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و هم در جنگ تحمیلی کنونی با حضور بی نظیر و انقلابی خود بابصیرت و آگاهی کامل وارد میدان شدند و وقت شناسی خود را به اثبات رساندند.

وی افزود: مردم کشورمان در جنگ تحمیلی آمریکایی اسرائیلی با توجه به بمباران و حملات موشکی دشمنان قسم خورده در میدان هستند و لحظه ای میدان، خیابان ها و معابر را ترک نکردند تا نقشه های شوم استکبار جهانی و اجانب نقش بر آب شود.

سردار مفخمی گفت: نیروی انتظامی همراه با دیگر نیروهای مسلح کشور در جنگ تحمیلی جان خود را به کف گرفته و در این راستا برای حفظ امنیت، اقتدار، تمامیت ارضی، حفظ جان و مال هموطنان شهدای زیادی را تقدیم جمهوری اسلامی ایران کرده است.