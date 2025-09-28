روایتی از جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه؛ وقتی برآورد دشمن اشتباه از آب درآمد

سردار نعمتالله باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه ما از این به بعد باید از دو دفاع مقدس یاد کنیم، یکی دفاع هشتساله و دیگری دفاع ۱۲ روزه، اظهار داشت: اینها بهعنوان دو برگ زرین در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ثبت شدهاند.
دفاع مقدس بهعنوان یک کار بزرگ از سوی مردم و نظام مقابل دشمن ثبت شد
وی با بیان اینکه دفاع مقدس هشتساله بهعنوان یک کار بزرگ از سوی ملت و نظام در مقابل دشمنان به ثبت رساندند، گفت: دفاع مقدس هشتساله ما و دفاع ۱۲ روزه تقریباً میشود گفت که شرایط یکسانی دارند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، بیان داشت: اولین شاخصه این دو جنگ، برآورد اشتباه دشمنان انقلاب اسلامی بود.
سردار باقری با تأکید بر اینکه در جنگ هشتساله برآورد دشمنان ما این بود که جمهوری اسلامی ایران تازهتشکیلشده و وقتی اوضاعواحوال سیاسی، نظامی، اقتصادی منسجم و هماهنگ نیست، فرصت خوبی است که در برههای که نتوانستند جلوی پیروزی انقلاب اسلامی را بگیرند، با اجیرکردن کسی مانند صدام میتوانند جنگ را علیه جمهوری اسلامی ایران به راه بی اندازند، گفت: برآورد آنها این بود که ظرف ۱۵ روز آنها میتوانند تا تهران بیایند.
برآورد اشتباه دشمن در جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه
وی ادامه داد: اما دیدیم که در خرمشهر این ارتش نزدیک به یک ماه توسط مردم، پاسداران و ارتش متوقف میشود و با دفاع مردمی سد راه دشمن شدند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با تأکید بر اینکه آخر همه این اتفاقات چیزی جز شکست دشمن بعد از هشت سال مقاومت جانانه مردم عزیز ایران نبود، تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه هم دشمن بعد از سقوط سوریه و شهادت فرماندهان محور مقاومت در این فکر بود که جمهوری اسلامی ایران ضعیف شده است و این اشتباه راهبردی آنها در حمله به جمهوری اسلامی ایران بود.
سردار باقری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مبنای دشمنان این بود که ظرف سه تا چهار روز کار جمهوری اسلامی ایران تمام شده است، گفت: اما بعد از ۱۲ روز آن چیزی که اتفاقاً افتاد، تسلیمشدن دشمن بود.
وی بیان داشت: پس اولین ویژگی در دفاع مقدس و همچنین دفاع ۱۲ روزه، برآورد اشتباه دشمن بود.
پشتیبانی از صدام و رژیم صهیونیستی توسط غرب
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به ویژگی دوم این دو دفاع مقدس، افزود: در هشت سال دفاع مقدس، بهانه عراق و صدام برای حمله به جمهوری اسلامی ایران، مناقشات مرزی و قرارداد الجزایر بود، در دفاع ۱۲ روزه هم آن چیزی که دشمنان بهانه کردند بحث انرژی هستهای بود.
سردار باقری، عنوان کرد: هدف اصلی دشمنان، چه در جنگ هشتساله و چه در جنگ ۱۲ روزه، چیزی جز سقوط جمهوری اسلامی ایران و تجزیه نظام جمهوری اسلامی ایران نبود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگی مشترک سوم جنگ هشتساله و همچنین جنگ ۱۲ روزه، گفت: خناسانی که در جنگ هشتساله بهعنوان پشتوانه صدام بودند، همانها امروز در جنگ ۱۲ روزه پشتوانه رژیم صهیونیستی بودند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه ما در جنگ هشتساله با صدام نجنگیدیم، با غرب جنگیدیم و همانهایی که پشتیبان صدام بودند، ادامه داد: امروز هم در این جنگ ۱۲ روزه، اگر بگوییم با رژیم صهیونیستی جنگیدیم، کملطفی در حق نیروهای مسلح، مردم و نظام جمهوری اسلامی هست.
سردار باقری، تأکید کرد: ارتش ناتو، غرب، برخی از کشورهای خودفروخته و ترسوی منطقه، از لحاظ مالی و فضای کشورشان در کنار رژیم صهیونیستی بودند.
مدیریت جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه توسط امام و رهبری
وی در ادامه نقش و جایگاه ولایتفقیه و امامین انقلاب را ویژگی مشترک این دو جنگ عنوان کرد و گفت: در جنگ هشتساله امام با درایت، تیزبینی و هدایتهای پیامبرگونه خود جنگ هشتساله را مدیریت کردند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، تصریح کرد: در ۳۷ سالی که مقام معظم رهبری مدیریت و سکان انقلاب اسلامی را به دست گرفته، هم در حوادث گذشته و هم امروز در جنگ ۱۲ روزه، خودشان مدیریت کردند. در جنگ ۱۲ روزه مدیریت جنگ در دستان مقام معظم رهبری بود.
سردار باقری، بیان داشت: بعد از دفاع مقدس دشمن در قالب جنگهای مختلف فرهنگی، جنگ نرم، شبیخون فرهنگی، شناختی و… این را دنبال میکرد که مردم و بهخصوص نسل جوان و نوجوان را نسبت به جمهوری اسلامی بدبین کند، ما میتوانیم بهجرئت بگوییم که یکی از بزرگترین فتحالفتوحهای این جنگ ۱۲ روزه این بود که همانهایی که دشمن سه دهه روی آنها کار کرده بود با نقشآفرینی که مقام معظم رهبری، نگاهشان به انقلاب اسلامی و به طور خاص مقام معظم رهبری متفاوت شد و موجب بالارفتن محبوبیت مقام معظم رهبری شد.
