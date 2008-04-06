نرخ تورم در سال 86 به 18.4 درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در اسفندماه 1386 نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه 1386 نسبت به ماه قبل 0/3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/22 درصد افزایش یافت.



میزان تورم در سال 1386 نسبت به سال 1385 معادل 4/18 درصد می باشد.



به گزارش مهر، نرخ تورم در فروردین ‌ماه 86 معادل 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌ماه 13.6 درصد، در خردادماه 14.2 درصد، در تیرماه 14.8 درصد، در مرداد ماه 86 به 15.4 درصد، درشهریورماه به 15.4 درصد، در مهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دی ماه 17.5 درصد و در بهمن ماه 86 معادل 17.8 درصد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در جمع خبرنگاران مهار تورم را یکی از اولویتهای مهم کاری دولت در سال 87 خوانده و گفته است: باوجود تلاشهای بسیار ، دولت در زمینه مهار تورم به اهداف خود نرسید و سال گذشته تورم 4 تا 5 درصد بالاتر از سال قبل از آن بود.

