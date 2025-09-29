به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت روز آتش‌نشانی و تجلیل از آتش‌نشانان شهرستان دیر، با اشاره به اهمیت امدادرسانی در اسلام، اظهار کرد: طبق روایات نجات جان یک انسان، به منزله احیای کل جامعه بشری است و کار آتش نشانان احیاگری است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه این نهاد خدماتی، همانند پلیس و اورژانس، برای حفظ جامعه ضروری است، گفت: البته هر فردی باید در قبال خدمات اجتماعی احساس وظیفه کند.

وی با اشاره به نقش آتش‌نشانان در دو مقطع دفاع مقدس هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر و تقدیم شهدایی از این قشر به نظام اسلامی، بیان کرد: آتش‌نشانان در تمام طول سال در حالت آماده‌باش قرار دارند.

فرماندار شهرستان دیر نیز با گرامیداشت یاد شهدای آتش‌نشان، به ویژه ۱۸ تن از این عزیزان که در دوران دفاع مقدس در آبادان به شهادت رسیدند، اظهار داشت: این آتش نشانان در عملیات اطفا حریق در پالایشگاه آبادان، در پی بمباران توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق، به شهادت رسیدند و به همین دلیل، ۷ مهرماه به عنوان روز آتش‌نشانی نامگذاری شده است.

علیرضا سجادی با اشاره به ارزش والای نجات جان انسان‌ها، کار آتش‌نشانان را مصداق احیاگری و عملی بسیار ارزشمند برشمرد.

وی به حضور فعال آتش‌نشانان شهرستان دیر در حوادث مختلف اشاره کرد و گفت: در حادثه هرمزگان، بلافاصله با دستور استاندار و به دلیل معین بودن استان بوشهر، آتش‌نشانان از دیر اعزام شدند و در عملیات اطفا حریق حضور یافتند. همچنین در حادثه متانول کاوه نیز، آتش‌نشانان پای کار بودند.

فرماندار دیر در پایان، یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای آتش‌نشان را گرامی داشت.

در ادامه یوسف رنجبر مسئول واحد آتش نشانی شهرداری دیر گزارشی از عملکرد یک ساله این نهاد ارائه کرد.

در پایان از آتش‌نشانان شهرداری دیر و بردستان، اداره بندر و دریانوردی، شرکت متانول کاوه و آتش‌نشانان پیشکسوت شهرداری دیر تجلیل شد.