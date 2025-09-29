به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر دوشنبه مراسم روز آتش‌نشانی و ایمنی در سالن اجتماعات آتش نشانی شاهرود آیین بزرگداشت روز آتش‌نشانی و ایمنی با حضور محسن احمدی شهردار شاهرود، مدیرعامل و کارکنان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود برگزار شد.

در مراسم گرامیداشت روز آتش‌نشان، شهردار شاهرود ضمن قدردانی از تلاش‌ها و دستاوردهای سازمان آتش‌نشانی، بر اهمیت مدیریت همه‌جانبه، ارتقای ایمنی شهروندان و ادامه مسیر خدمت تاکید کرد.

احمدی شهردار شاهرود با بیان اینکه حرکت آگاهانه و علمی سازمان آتش‌نشانی در برگزاری همایش‌های علمی و کسب رتبه‌های برتر کشوری و جهانی نمونه‌ای از تلاش موثر در مسیر تعالی است، گفت: کسب مقام‌های برتر کشوری و جهانی در مسابقات عملیاتی و آمادگی بیان، با وجود محدودیت نیروی انسانی، نشان از مدیریت دقیق و اهتمام ویژه تیم آتش‌نشانی دارد.

وی افزود: تامین تجهیزات نو و به‌روز، از جمله ۱۰ دستگاه خودرو جدید، تجهیزات فردی امدادی و ایستگاه‌های جدید، نشان‌دهنده توجه ویژه به ایمنی شهروندان و تقویت توان عملیاتی سازمان است.

شهردار شاهرود همچنین بر همکاری و هماهنگی با سایر سازمان‌های امدادرسان، از جمله اورژانس، تاکید کرد و گفت: تلاش برای بهبود مسیرهای دسترسی و رفع موانع، از جمله سرعت‌گیرهای غیر استاندارد و چراغ‌های راهنمایی، در زمان طلایی امدادرسانی بسیار اهمیت دارد.

احمدی در ادامه با اشاره به اهمیت جهاد علمی، فرهنگی و تبیین، گفت: علاوه بر خدمت عملیاتی، سازمان آتش‌نشانی باید در مسیر توسعه علمی و فرهنگی نیز پیشرو باشد و در این مسیر هیچ سنگ‌اندازی و کارشکنی نباید مانع پیشرفت شود.

وی در پایان با تاکید بر هوشیاری و انسجام نیروهای خدمتگذار گفت: ما تا آخر ایستاده‌ایم و تمام توان خود را برای خدمت به مردم و حفظ ایمنی شهر به کار می‌گیریم و امیدواریم مسیر موفقیت سازمان آتش‌نشانی با تلاش و غیرت نیروهای آن ادامه یابد.