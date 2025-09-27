کهرنگی: تغییر کادر فنی تیم ملی تیراندازی برای بهبود رکوردها ضروری بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیراندازی ایران پس از بازیهای المپیک توکیو وارد مسیر دشواری شد و روند نزولی نتایج تیم ملی نگرانیهای زیادی در فدراسیون ایجاد کرد. اگرچه در مسیر المپیک پاریس تیم ملی موفق شد چند سهمیه کسب کند اما نتوانست مدال دوره گذشته را تکرار کند و پس از آن نتایج تیم در مسابقات بینالمللی با افت همراه شد. فدراسیون تیراندازی در این مدت تلاش کرد با تغییرات و جابجاییهای مداوم در کادر فنی مسیر بهبود عملکرد را هموار کند و با بهرهگیری از تجربه مربیان داخلی رکوردهای ملی را ارتقا دهد. آخرین تصمیم فدراسیون پس از ناکامی تیم ملی در جام جهانی چین برکناری سرمربی تیم ملی تفنگ و جایگزینی او با یک مربی ایرانی بود؛ تصمیمی که با انتقاداتی از سوی حسین باقری مربی سابق تیم مواجه شد.
بدرالملوک کهرنگی نایبرئیس سابق فدراسیون تیراندازی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییرات اخیر کادر فنی تیم ملی تفنگ و آینده تیراندازی اظهار کرد: تیراندازی رشتهای نتیجهگراست مخصوصاً در سال منتهی به بازیهای آسیایی و کسب سهمیه المپیک که هستیم این اهمیت بیشتر از گذشته احساس میشود. با نگاه ویژهای که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم به رویدادهای پیش رو دارند ما باید ببینیم برنامه کدام مربی میتواند به نتایج بهتر منجر شود و عملیاتیتر باشد. حسین باقری ورزشکار و مربی بااخلاقی است که مدتی در خدمت تیم بودند و بهطور قطع زحماتشان قابل تقدیر است ولی در شرایط فعلی نیاز به تغییر کاملاً احساس میشد.
وی درباره حق تصمیمگیری رئیس فدراسیون و اظهارنظرهای سرمربی سابق تیم ملی تفنگ عنوان کرد: همانطور که به کادر فنی فرصت داده میشود تا برنامههایش را اجرایی کند و به نتیجه برسد؛ رئیس فدراسیون هم حق دارد در مورد آینده تیمها تصمیمگیری کند. فشارهایی از سوی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و جامعه به فدراسیون وارد میشود و طبیعی است که انتظار داشته باشند رکوردها بهبود یابد. بنابراین تغییرات با مشورت کمیته فنی و تیم مدیریتی انجام شده و دلیل این انتقاد برایم قابل درک نیست.
کهرنگی در مورد بازگشت زائر رضایی سرمربی سابق تیم ملی بنگلادش به ایران و قبول هدایت تیم ملی کشورمان گفت: زائر سالها مربی تیم ملی بوده و بازگشت او به کشور با وجود فرصتها و حقوق دلاری در خارج نشاندهنده تعهد و وطنپرستی اوست. حضور زائر رضایی با توجه به مدیریت فعلی به بهبود رکوردها و نتایج کمک خواهد کرد.
او درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر غیر فعال بودن کمیته فنی فدراسیون تیراندازی توضیح داد: همه تصمیمها با مشورت کمیته فنی گرفته شده است. هر بار بعد از مسابقات نظر کمیته پرسیده شد و هیچکس نمیتواند شانه خالی کند یا بگوید اطلاع نداشتیم. اینها شأن ورزش ما نیست. البته من در کمیته فنی حضور ندارم ولی به عنوان مشاور قربانی از بنده گاهی مشورت میگیرند. حتی باقری که قبل از رضایی به عنوان سرمربی تیم ملی تفنگ انتخاب شد با مشورت من بود.
نایب رئیس سابق فدراسیون تیراندازی به شرایط سخت این رشته المپیکی اشاره کرد گفت: این رشته تجهیزاتمحور است و تحریمها، گرانی ارز و محدودیتهای فنی کار را دشوار کرده است. با مدیریت فعلی امیدوارم رکوردها بهبود یابند و بتوانیم موفقیتهای المپیک توکیو را در هر دو بخش تفنگ و تپانچه تکرار کنیم.
کهرنگی درباره شرایط تیم ملی تپانچه نیز گفت: ببینید برای اینکه یک تیم بتواند نتیجه بگیرد و یا برعکس از کسب نتیجه باز بماند صرفاً نمیشود گفت که مقصر تنها مربی است. دانش مربی، مدیریت درست فدراسیون، کنترل استرس و آماده سازی ورزشکاران همه مؤثر است. در شرایط فعلی باید جایگاه مدیریت و حمایت از مربیان تقویت شود تا خلأها پر شوند و رکوردها بهبود یابند.
او در پایان تأکید کرد: هدف همه ما برافراشته شدن پرچم ایران است و حتی حسین باقری اگر تیم ملی نتیجه بگیرد خوشحال خواهد شد. ما امیدواریم با مدیریت فعلی و بازگشت مربیان وطنپرست بهترین نتایج برای کشور رقم بخورد.
