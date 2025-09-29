زائررضایی: ایران مقصد محبوب تیراندازان خارجی برای تمرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زائررضایی سرمربی جدید تیم ملی تفنگ پس از قبول این مسئولیت اظهار کرد: تقریباً یک سال است که به دلیل مشکلاتی که در فدراسیون بنگلادش پیش آمد قطع همکاری کردم. بنگلادش هنوز بعد از یک سال، فدراسیون رئیس ندارد و تکلیفش مشخص نیست. من هم به همین دلایل به ایران آمدم. مسئولان فدراسیون به من لطف داشتند و طبق صحبتی که با هم داشتیم قرار شد هدایت تیم تفنگ ایران را برعهده بگیرم.

وی افزود: قبول این مسئولیت برای من خیلی سخت بود چون باید جایگزین حسین باقری می‌شدم. او دوست بسیار صمیمی من است و دوست نداشتم دلخوری پیش بیاید اما فدراسیون تصمیم خود را گرفته بود و قصد داشت کادر جدید بیاورد و تغییر و تحولی در ورزشکاران ایجاد کند. آخرین مسابقاتی که باقری هدایت تیم را برعهده داشت نتایج خوب بود و امیدوارم که ما هم همین مسیر را ادامه دهیم و با آمادگی بیشتر در مسابقات جهانی مصر شرکت کنیم و نتیجه خوبی بگیریم.

مربی جدید تیم ملی تفنگ با اشاره به تجربه مربیگری در بنگلادش گفت: سه سال مربی بنگلادش بودم که تجربه ارزشمندی بود. بنگلادش واقعاً آن زمان رئیس و دبیر قوی داشت که خواستار تغییر و تحول بزرگ در این رشته بودند. آنها هر چیزی که از نظر امکانات، تجهیزات و اعزام‌ها لازم بود در اختیارمان گذاشتند و این سبب شد که جهش زیادی را در مدت زمان کم تجربه کنیم. مثل زمانی که در ایران لازلو را آوردند و هر چیزی که یک مربی می‌خواست در اختیارش گذاشتند.

وی ادامه داد: شرایط در بنگلادش طوری بود که سبب تعجب شرکت‌هایی شد که سلاح یا لباس تولید می‌کردند. دلیل این رشد را هم حضور من می‌دانستند اما در حقیقت در کنار تلاش من خواست فدراسیون و سیستم کشور بنگلادش سبب پیشرفت شد. هر ارگان یا هر شرکتی وقتی کسی را به عنوان مدیر عامل استخدام می‌کند اگر در مسیر درست پیش رود به نتیجه خوبی می‌رسد.

زائررضایی خاطر نشان کرد: فدراسیون ایران هم تاکنون اعلام کرده است که حمایت می‌کند. به رئیس فدراسیون گفته‌ام تنها قولی که می‌توانم بدهم این است که تمام تلاش خود را خواهم کرد. این تنها قولی است که می‌توانم بدهم. هیچ کوتاهی از سمت من، کادر مربیان و ورزشکاران سر نخواهد زد و همه تلاش این است که در مسیر پیشرفت باشیم. قرارداد من یک ساله است اما با صلاح‌دید دو طرف قابل تمدید تا المپیک خواهد بود.

او در خصوص بزرگترین ضعف تیم ملی تفنگ و برنامه‌اش برای ارتقا تیراندازان گفت: از نظر تکنیکی به نظر می‌رسد مشکلی در تیم تفنگ نیست و امیدواریم با روحیه‌ای که به تیم می‌دهیم نتایج خوبی به دست آوریم. ورزش ما تجهیزات محور است و بدون مهمات و امکانات پیش نخواهد رفت. در بخش تجهیزات شرایط به نسبت خوب است. در بادی که خوب هستیم و می‌توانیم بهتر هم شویم اما تجهیزاتمان در خفیف مقداری از دنیا عقب است. البته با همین شرایط در مسابقات چین که ۲۰ روز پیش انجام شد نکونام در سه وضعیت به فینال رسید. این نتایج نشان‌دهنده پتانسیل خوب ورزشکارانمان است. ما در این مسابقات برای نکونام توانستیم امکانات مهیا کنیم تا در آن اعزام موفق باشد اما برای بازی‌های آسیایی حداقل برای ۱۰ نفر (سه نفر تیم و دو نفر رزرو در هر بخش زنان و مردان) نیاز است که این امکانات را فراهم کنیم. ۱۰ سلاح و امکانات به روز نیاز داریم تا بتوانیم بگوییم برای یک مسابقه مهم مهیا شده‌ایم.

وی در خصوص افت شرمینه چهل‌امیرانی و فاطمه امینی و شرایط برای بازگشت به رکوردهای بهتر عنوان کرد: چیزی که من حدس می‌زنم بعید است که مشکل تیراندازان، تکنیکی باشد. بیشتر باید با آنها صحبت کنیم تا روحیه و انگیزه بیشتری به ورزشکار بدهیم. در این شرایط تلاش بیشتری خواهند کرد و به نظرم بیشتر باید این مسیر را پیش برویم. سه ماه قبل در مسابقات مونیخ نمره خوبی زدند اما همان تیراندازان بدون تغییر تجهیزات در چند روز اخیر در قهرمانی آسیا و جام جهانی شرکت کردند.

سرمربی تیم ملی تفنگ در پاسخ به این سوال که آیا تمایلی برای آمادگی شرمینه چهل امیرانی در رشته سه وضعیت دارد؟ گفت: معمولاً تیراندازی که بادی خوب می‌زند در سه وضعیت هم می‌تواند موفق باشد چون آنها مغایرتی ندارند و بسیار شبیه هم هستند. هر چند در حالت‌گیری کمی تفاوت دارند اما کلیات کار همان است و فقط به تنظیمات بیشتری برای سلاح و تمرین بیشتر نیاز دارند. برای همه ورزشکاران تیم شرایط اینکه خفیف هم بزنند را فراهم می‌کنیم چون مدال خفیف برای ما فرقی با مدال بادی ندارد.

وی افزود: مدال گرفتن در بخش خفیف اگر امکانات باشد به نسبت راحت‌تر هم هست چون کشورهای دیگر آنقدر که در بادی تمرین می‌کنند به سبب هزینه‌ها در خفیف آنقدر هزینه نمی‌کنند. به همین دلیل با کمی دانش مربیگری و دانش و پشتکار ورزشکار به نتیجه خواهیم رسید. این شرایط برای ما که ورزشکار خوب داریم یک فرصت خواهد بود که اگر امکانات تهیه کنیم نتیجه خوبی در بگیریم. مد نظر من است که برای همه ورزشکاران حتی در رده جوانان سه وضعیت را داشته باشیم.

زائررضایی در مورد امکان برگزاری اردوی برون‌مرزی با توجه به ارتباط بین‌المللی خوبی که دارد گفت: در این زمینه با فدراسیون صحبت کردم. به این علت که ورزشکاران خوبی داریم تیم‌های دیگر تمایل دارند در کنار تیم ما تمرین کنند. البته این کار نیاز به سخت افزار هم دارد که باید سالن خوبی داشته باشیم. قزاقستان یا بنگلادش دوست دارند به ایران بیایند و در کنار ما تمرین کنند. آنها بهترین خاطرات مسابقه بین‌المللی خود را در ایران داشتند. در ایران به آنها خوش گذشته بود و ایران و غذاهای ایران را دوست داشتند.

او ادامه داد: زمانی که مربی بنگلادش بودم باز هم تمایل داشتند ببینند ما چطور تمرین می‌کنیم اما با یک بررسی دیدم که نور سالن مناسب نیست، سیبل‌ها مشکل دارند و به همین دلیل به آنها گفتم فعلاً امکان برگزاری اردو در ایران فراهم نیست. اگر فدراسیون این مشکلات را رفع کند مطمئناً سایر کشورها مایل هستند که به ایران بیایند. مربی مالزی که تاجیک بود می‌خواست به ایران بیاید تا ببیند ما چطور تمرین می‌کنیم. باید ساچمه و فشنگ برای تمرین داشته باشیم که در زمان حضورشان به آنها بفروشیم. اردو در ایران از نظر قیمتی هم برای آنها گران هم نمی‌شود. مد نظر من بیشتر اردو در چین است و از قبل با آنها صحبت کرده‌ام. آنها هم مشکلی نداشتند و قول حمایت دادند. چین هم به مسابقات نزدیک است می‌تواند گزینه خوبی برای تمرین باشد. می‌توانیم رابطه خود را با آنها بیشتر کنیم. ورزشکاران خوبی هم دارند اگر تیراندازان ما کنار آنها تیر بزنند مطمئناً تاثیر دارد.