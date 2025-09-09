ضرورت رفع مشکلات بقاع متبرکه؛ رضایت زائران امیدآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد میرزاجانی صبح سهشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان با بیان اینکه وقف یک سنت حسنه است، بیان کرد: اثرات و برکات وقف برای شخص واقف بسیار راهگشا و برای مردم جامعه نیز کارگشاست.
وی با بیان اینکه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان در راستای ماموریتهای محوله نقش و رسالت خطیری را در بعد معنوی، فرهنگی و اجتماعی جامعه عهدهدار است، افزود: دغدغهمندی این مجموعه نسبت به امورات و رفع مشکلات مردم بسیار ارزشمند میباشد.
فرماندار سربیشه با بیان اینکه توجه و اهتمام نسبت به بقاع متبرکه یکی دیگر از رسالتهای این مجموعه فرهنگی است، گفت: بقاع متبرکه محلهایی هست که علاوه بر جنبه زیارتی نیز جنبه سیاحتی داشته و همواره باید مورد توجه باشند.
میرزاجانی ادامه داد: شهرستان سربیشه خوشبختانه دارای بقاع متبرکه خوبی نظیر آستان مقدس زینبخاتون (س) است و از این ظرفیتهای فرهنگی میبایست بیش از پیش استفاده شود.
وی تاکید کرد: باید تلاش شود با رفع نواقص و مشکلات پیشروی بقاع متبرکه شهرستان، مردم در بحث زیارت و سیاحت رضایتمندی داشته باشند چراکه این رضایتمندی عمومی سبب امیدآفرینی در جامعه خواهد شد.
