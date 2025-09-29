خروج مرغ از گلستان تا تأمین کامل بازار ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر، شامگاه دوشنبه در جلسهای که بهمنظور تنظیم بازار استان گلستان برگزار شد از وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی در استان خبر داد و بر لزوم تشدید نظارتها بر بازار و مقابله جدی با تخلفات تأکید کرد.
وی در این جلسه با اشاره به اهمیت حفظ تعادل در عرضه و تقاضا، افزود: نظارتهای دقیق و مستمر بر انبارهای کالا، جلوگیری از احتکار و برخورد قاطع با تخلفات بازار، ضروری است تا هیچگونه کمبودی در عرضه کالاهای اساسی به ویژه مرغ و نهادهها به وجود نیاید.
کیانمهر در ادامه، با انتقاد از برخی تخلفات صورتگرفته در زمینه کشتارگاهها و مرغداریها، اظهار کرد: هیچگونه مجوزی برای خروج مرغ از استان تا زمان تأمین کامل نیاز داخلی صادر نخواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: دستگاههای نظارتی موظفاند با هرگونه جعل آمار تولید و فروش نهادههای دولتی در بازار آزاد بهشدت برخورد کنند.
کیانمهر اظهار کرد: برای اطمینان از شفافیت بیشتر و حفظ آرامش بازار، تیمهای مشترک نظارتی بهصورت دورهای وضعیت مرغداریها و مصرف نهادهها را مورد بررسی قرار خواهند داد.
