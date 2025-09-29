به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر دوشنبه در نشست با مدیریت شعب بانک تجارت استان بوشهر که با هدف بررسی راهکارهای توسعه و تعامل میان دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی ازجمله در زمینه تسهیلات اشتغالزایی برگزار شد، بر لزوم همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بانکها با ادارات، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تأکید کرد.
فرماندار گناوه با اشاره به نقش شبکه بانکی در حمایت از اقشار مختلف جامعه، گفت: یکی از مطالبات مهم مردم، تسهیل روند پرداخت تسهیلات بهویژه وامهای اشتغالزایی و ازدواج جوانان است که انتظار میرود بانک تجارت با جدیت بیشتری در این زمینه گام بردارد.
وی خاطرنشان کرد: تعامل مثبت و سازنده بانکها با مجموعههای اجرایی، زمینهساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در شهرستان خواهد بود.
نظر شما