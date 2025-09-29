  1. استانها
فرماندار گناوه: تعامل سازنده بانک‌ها زمینه‌ساز رونق اقتصادی است

بوشهر- فرماندار گناوه گفت: تعامل مثبت و سازنده بانک‌ها با مجموعه‌های اجرایی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در شهرستان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر دوشنبه در نشست با مدیریت شعب بانک تجارت استان بوشهر که با هدف بررسی راهکارهای توسعه و تعامل میان دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی ازجمله در زمینه تسهیلات اشتغالزایی برگزار شد، بر لزوم همکاری و هماهنگی هرچه بیشتر بانک‌ها با ادارات، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان تأکید کرد.

فرماندار گناوه با اشاره به نقش شبکه بانکی در حمایت از اقشار مختلف جامعه، گفت: یکی از مطالبات مهم مردم، تسهیل روند پرداخت تسهیلات به‌ویژه وام‌های اشتغال‌زایی و ازدواج جوانان است که انتظار می‌رود بانک تجارت با جدیت بیشتری در این زمینه گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: تعامل مثبت و سازنده بانک‌ها با مجموعه‌های اجرایی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در شهرستان خواهد بود.

