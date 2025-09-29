به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی پیش از ظهر دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیران فرهنگی استان قزوین، با اشاره به وضعیت موجود اظهار کرد: انسجام و هم‌افزایی بین دستگاه‌های فرهنگی در استان قزوین وجود ندارد و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی نهادها بسیار کلی و فاقد جزئیات اجرایی بود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده در استان، افزود: بر اساس آمار، یک‌پنجم مستثنیات استان جزو موقوفات است که بخشی ثبت‌شده و بخشی ثبت‌نشده‌اند. این ظرفیت می‌تواند با هماهنگی مناسب، بسیاری از مشکلات فرهنگی را درون‌زا حل کند.

سیاوشی با انتقاد از برخی نهادها که وظایف فرهنگی خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند، گفت: شهرداری‌ها موظف‌اند بخشی از درآمد خود را به کتابخانه‌ها اختصاص دهند، اما در سال جاری این تعهد عملی نشده است.

وی تاکید کرد: اگر این منابع تأمین شود و از ظرفیت خیرین، بند (خ) و مولدسازی استفاده کنیم، بخش قابل توجهی از مشکلات قابل حل خواهد بود.

نماینده مردم اصفهان همچنین از نهادهای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و دفاتر ائمه جمعه خواست تا در پیگیری بودجه‌های فرهنگی فعال‌تر عمل کنند و افزود: برخی از این نهادها برای دریافت بودجه باید با جدیت بیشتری وارد میدان شوند، چرا که منابع موجود نیازمند دفاع و برنامه‌ریزی دقیق هستند.

وی در پایان با اشاره به تعدد مراکز فرهنگی غیرضروری در استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی مصلی‌ها و حوزه‌ها بدون نیاز واقعی در حال فعالیت هستند و هزینه‌های زیادی صرف آن‌ها می‌شود اما با بازنگری و تجمیع مدیریت‌ها می‌توان منابع را به‌صورت هدفمندتر تخصیص داد و مشکلات را کاهش داد.