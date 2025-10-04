روح الله شیرزادی، فوق تخصص ریه کودکان و رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سرطان کودکان و استفاده از رادیو دارو توضیحاتی داد و گفت: سرطان کودکان برخلاف سرطان‌های بزرگسالان، عمدتاً قابل درمان است و خوشبختانه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از این بیماران به طور کامل به درمان پاسخ مثبت می‌دهند.

وی ادامه داد: همچنین در مواردی که بیماری مقاوم به درمان‌های معمول است، روش‌های پیشرفته‌ای مانند پیوند مغز و استخوان نیز به بهبود وضعیت بیماران کمک می‌کند. خوشبختانه مراکز درمانی کشور ظرفیت انجام این درمان‌های تخصصی را دارند و بیماران بسیاری بهبود یافته‌اند.

شیرزادی اعلام کرد: یکی از ابزارهای مهم در درمان برخی سرطان‌ها، به ویژه سرطان تیروئید، استفاده از رادیوداروها است. همچنین اسکن‌های پزشکی هسته‌ای نقش مؤثری در تشخیص و پیگیری روند درمان ایفا می‌کنند. در این زمینه، مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستان مرکز طبی کودکان، با ارائه خدمات اسکن و درمانی موفق، به بیماران کمک شایانی می‌کند.

این فوق تخصص ریه افزود: با وجود تحریم‌های گسترده، وضعیت تامین رادیوداروها و داروهای پزشکی هسته‌ای تا کنون دچار کمبود جدی نشده است. اگرچه آمار دقیقی درباره میزان داروها در دسترس نیست، اما در صورت وجود هر گونه کمبود، اقدامات لازم برای تامین داروها به سرعت انجام می‌شود و در حال حاضر مشکل خاصی گزارش نشده است.

رئیس بیمارستان طبی کودکان خاطر نشان کرد: رادیوداروها و فناوری پزشکی هسته‌ای نقش حیاتی در درمان سرطان کودکان و برخی بیماری‌های دیگر دارند و با وجود چالش‌های بین‌المللی، تلاش‌ها برای حفظ روند درمان و ارائه خدمات مطلوب ادامه دارد.