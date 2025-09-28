آقایی: اختصاص زمین به جوانان روستاهای یزد تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آقایی در نشست شورای مسکن شهرستان یزد که با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد، گفت: محور اصلی بحث‌های این نشست موضوع مسکن جوانان روستایی بود و واگذاری اراضی به جوانان در روستاهایی که شرایط لازم را دارا هستند، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مربوطه افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده از طریق بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی، اراضی مورد نیاز برای این مهم تخصیص یافته است و ما این نوید را می‌دهیم که به زودی این زمین‌ها به جوانان واگذار خواهد شد تا صاحب زمین شوند.

فرماندار یزد در ادامه به موضوع پروژه‌های اقدام ملی مسکن پرداخت و تصریح کرد: مطابق برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده، واحدهای مسکونی این طرح باید در موعد مقرر به متقاضیان تحویل داده شود.

آقایی افزود: در این راستا، شناسایی و رفع کسری زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفت و به هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تکلیف شد تا مطابق با برنامه‌ریزی، نسبت به تأمین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام فوری به عمل آورند.