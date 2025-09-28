طرح نهضت مسکن با ایجاد ۷۱ هزار شغل در مرحله ۵۶ درصدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل مهدیار گفت: این طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بیش از ۷۱ هزار و ۳۰۶ فرصت شغلی در زمینه‌های مختلف از جمله ساخت و ساز، تامین مصالح، حمل و نقل، طراحی و مشاوره و خدمات مرتبط ایجاد کرده است که این اشتغالزایی نه تنها برای نیروهای متخصص محلی بلکه برای جوانان جویای کار در مناطق مختلف استان فرصت‌های خوبی را فراهم آورده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: همچنین اجرای این پروژه‌ها موجب فعال شدن صنایع کوچک مقیاس در استان شده است بطوریکه نیاز به مصالح ساختمانی و مواد اولیه نظیر سیمان، فولاد، سنگ، و مصالح دکوراتیو تقاضای بسیاری را برای واحدهای صنعتی کوچک مقیاس در استان به همراه داشته و موجب رونق تولید در این بخش‌ها گردیده است.

وی با اشاره به روند اجرایی پروژه‌ها بیان کرد: از مجموع واحدهای در دست ساخت در مناطق شهری و روستایی ۲۸ هزار و ۲۷۱ واحد به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند که این پیشرفت قابل توجه نشان می‌دهد که اجرای این طرح با سرعت بالایی در حال انجام است و بزودی مردم استان از این دستاورد بزرگ بهره‌مند خواهند شد.

مهدیار همچنین به تاثیرات مثبت طرح نهضت ملی مسکن در بهبود زیرساخت‌های سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این طرح نه تنها موجب خانه‌دار شدن مردم، بلکه باعث بهبود زیرساخت‌ها و ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق مختلف استان شده است و احداث این واحدهای مسکونی در کنار ایجاد زیرساخت‌های ضروری زیربنایی نظیر آب، برق و گاز و روبنایی فضاهای بهداشتی، آموزشی و امنیتی باعث بهبود وضعیت زندگی شده و به توسعه پایدار استان کمک شایانی کرده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح تنها یک پروژه مسکن نیست، بیان کرد: همچنین طرح نهضت ملی مسکن در واقع یک حرکت جامع برای توسعه پایدار استان است که نه تنها تامین مسکن را هدف قرار داده بلکه با ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی استان کمک می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در پایان افزود: با توجه به پیشرفت‌های قابل توجهی که در این طرح صورت گرفته این استان به یکی از استان‌های پیشرو در زمینه مسکن و اشتغال تبدیل شده است و این پروژه‌ها نقشه راهی برای آینده روشن استان هستند که نه تنها تامین مسکن، بلکه تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را به همراه خواهد داشت.