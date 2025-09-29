جزئیات حریق یک مجتمع مسکونی در خیابان ستارخان تهران

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وقوع حریق در یک مجتمع مسکونی اظهارداشت: این حادثه ساعت ۱۴:۲۴ در خیابان ستارخان، خیابان حاجی پور در یک ساختمان ۱۲ طبقه رخ داده است.

وی افزود: حادثه از راهروی طبقه ۴ آغاز شده و به دلیل شعله وری کامل به دو واحد سرایت کرده است.

ملکی بیان کرد: در اثر این حادثه یک مرد خودش را به پایین ساختمان پرتاب کرده است و روی بالکن طبقه دیگر افتاده که خوشبختانه زنده ولی مصدوم شده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: همچنین دو زن به دلیل سوختگی و دودگرفتگی دچار حادثه شده و تحویل نیروهای اورژانس شده اند.