سه شکستگی خط انتقال مجتمع آبرسانی «گرمخان» بجنورد ترمیم شد

سعید الهی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سه حادثه در خط انتقال آب مجتمع گرمخان به وقوع پیوست که بلافاصله توسط نیروهای فنی و امدادی آبفای بجنورد ترمیم شد و وضعیت به حالت عادی بازگشت.
وی افزود: پس از گزارش مردمی مبنی بر وقوع حادثه، تیمهای عملیاتی به محل اعزام شدند و در بررسیها سه شکستگی در خط لوله ۱۶۰ میلیمتری انتقال آب شناسایی و در اسرع وقت رفع شد.
الهی بیان کرد: مجتمع آبرسانی گرمخان ۱۰ روستای آقتپه، قشلاق، نجفآباد، هانوزی، عبدلآباد، سرچشمه، ازونبیجه، قرهلر، اوخلی و دونگل را با جمعیتی بالغ بر ۲ هزار و ۶۶۷ نفر تحت پوشش دارد که در این حادثه سه روستای قشلاق، عبدلآباد و آقتپه بیشترین افت فشار و کمبود آب را تجربه کردند.
مدیر امور آب و فاضلاب بجنورد علت اصلی این حوادث را فرسودگی و عمر بالای لولههای انتقال عنوان کرد و گفت: با تلاش بیوقفه و اقدام جهادی همکاران امور آب، هر سه شکستگی در کوتاهترین زمان رفع شد و آب شرب در مدار بهرهبرداری قرار گرفت.
