۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

تجلیل از جانباز مدافع امنیت در دهگلان

دهگلان- رشادت‌ها و فداکاری‌های حاج افشین مرادی، جانباز ۵۰ درصد دوران دفاع از مرزهای کشور، در مراسمی با حضور فرمانده انتظامی کردستان مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از حاج افشین مرادی، جانباز سرافراز و مدافع امنیت، با حضور سردار الهی فرمانده انتظامی استان کردستان، برگزار شد.

سردار یحیی الهی عصر دوشنبه در این مراسم، جانبازان را اسناد افتخار نظام جمهوری اسلامی خواند و با بیان اینکه ایثار و ازخودگذشتگی این عزیزان ضامن بقاء و اقتدار کشور است، تأکید کرد: جانبازان با ایثار اعضای بدن خود در راه حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور، نقش بی‌بدیلی در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند.

حاج افشین مرادی، جانباز ۵۰ درصد، در حین انجام مأموریت در منطقه صفر مرزی غرب کشور و بر اثر انفجار مین به‌جا مانده از دوران جنگ تحمیلی، از ناحیه پا و دست به شدت مجروح و در نهایت پای چپ خود را از دست داد.

وی یکی از چهره‌های شاخص ایثار در استان کردستان به شمار می‌رود که سال‌ها از زندگی خود را در راه دفاع از مرزهای کشور وقف کرده است.

این مراسم به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف ارج نهادن به مقام ایثارگران و خانواده‌های آنان برگزار شد.

