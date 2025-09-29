پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت همسر شهید آبشناسان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با صدور پیامی درگذشت خانم گیتی زنده‌نام، همسر شهید امیر سرلشکر حسن آبشناسان را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس قوه مقننه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

درگذشت بانوی گرانقدر، سرکارخانم گیتی زنده‌نام، همسر شهید سرافراز امیر سرلشکر حسن آبشناسان، فرمانده نیروی ویژه هوابرد و قرارگاه شمال غرب ارتش در دوران دفاع مقدس، موجب تأسف و تأثر گردید.

بی‌تردید مجاهدت‌های غرورآفرین و پیروزی‌بخش سلحشورانی همچون شهید آبشناسان در دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام مرهون همراهی‌های این‌چنین بانوان صبور و فداکاری بود که عزت و سربلندی را برای یک ملت به ارمغان آوردند و پس از شهادت همسر گرانقدر نیز با ایمان و بردباری همواره در مسیر صیانت از آرمان‌های والای شهدا گام برداشت که ان‌شاءالله ذخیره صالحه‌شان خواهد بود.

ضمن عرض تسلیت به فرزندان، خانواده محترم و سایر آشنایان و بستگان، برای آن فقیده سعیده که در سالروز شهادت همسرش و پس از سال‌ها رنج دوری در جوار آن شهید نام‌آور آرام گرفت، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی