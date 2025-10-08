به گزارش خبرنگار مهر، ایمان شمسایی، رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، امروز (چهارشنبه ۱۶ مهرماه) در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان توضیحاتی ارائه داد.

شمسایی اظهار کرد: باید از فعالان حوزه رسانه‌ای، به خصوص در بخش مطبوعات پارلمانی و حوزه مجلس تقدیر و تشکر شود. همان‌گونه که در حوزه‌های مختلف مانند محیط زیست یا شهری جشنواره‌هایی برگزار می‌شود، پرداختن به حوزه پارلمانی و مجلس نیز ضروری است. این حوزه همواره در ذهن‌ها با سیاست گره خورده، اما واقعیت این است که مجلس در رأس امور است و به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر، می‌تواند سنگ بنای هر تحول مثبت یا منفی در کشور باشد.

وی ادامه داد: مجلس قوانین را وضع می‌کند و در عین حال وظیفه نظارت را نیز برعهده دارد. ارتباط دوسویه بین مردم و پارلمان ضروری است. نمایندگان با مردم ارتباط دارند، سخن آنان را می‌شنوند و در تصمیم‌گیری‌ها دخیل هستند، اما رسانه‌ها و افکار عمومی نیز می‌توانند در این مسیر، نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: رسانه‌ها، نمایندگان افکار عمومی هستند و می‌توانند ارتباط میان مردم و مجلس را به صورت دوسویه برقرار کنند. قرار نیست فقط مجلس گوینده باشد و دیگران شنونده، بلکه باید یک گفتگوی مؤثر شکل گیرد.

شمسایی با اشاره به نقش پررنگ خبرنگاران پارلمانی در پوشش فعالیت‌های مجلس، گفت: حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ خبرنگار پارلمانی به‌ صورت مستقیم یا موردی در طول سال به مجلس مراجعه می‌کنند. برخی از آن‌ها جزو خبرنگاران حرفه‌ای و باسابقه هستند و برخی نیز از رسانه‌های مختلف کشور برای پوشش اتفاقات و گزارش‌های پارلمانی حضور می‌یابند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره رسانه‌ای بهارستان ویژه خبرنگاران خاصی نیست و قید خاصی ندارد مبنی بر اینکه فقط خبرنگاران پارلمانی در آن شرکت کنند، بلکه تمامی اصحاب رسانه در سراسر کشور چه از رسانه‌های محلی و چه سراسری می‌توانند در آن شرکت کنند. حوزه پارلمان صرفا سیاسی نیست و مجلس متعلق به همه سرویس‌ها و گروه‌های رسانه‌ای است. یکی از اهداف ما این است که مجلس را از قالب صرفاً حوزه‌های سیاسی خارج کرده و به عموم مردم و گروه‌های رسانه‌ای تبدیل کنیم.

شمسایی با تأکید بر اینکه در جشنواره امسال به رقابت حرفه‌ای میان رسانه‌ها توجه شده، اظهار کرد: رقابت جزو ذات رسانه‌ها و فعالیت حرفه‌ای آنان است. بر همین اساس، تلاش کرده‌ایم ساختار جشنواره به‌گونه‌ای باشد که زمینه بروز توانمندی‌ها و خلاقیت خبرنگاران در حوزه پارلمان فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به دلایل انتخاب زمان برگزاری جشنواره، گفت: دهم آذرماه، روز مجلس و یک مناسبت خاص برای ماست. در طول سال، دو نقطه عطف مهم برای مجلس داریم؛ یکی ۸ خرداد زمان آغاز اجلاسیه و دیگری ۱۰ آذر روز مجلس است. از این رو، تصمیم گرفتیم رویداد جشنواره امسال را به مناسبت روز مجلس برگزار کنیم.

رئیس مرکز ارتباطات مجلس در پایان گفت: از ۱۵ مهرماه تا ۲۵ مهرماه فرصت ۱۰ روزه‌ای برای بارگذاری آثار در نظر گرفته شده است. داوری آثار به‌ صورت حرفه‌ای و بدون نگاه حزبی انجام خواهد شد. همچنین هدف دیگر ما این است که از کسانی که بیشترین حضور و تلاش را در مجلس دارند، به‌ درستی تقدیر شود.

وی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله جزئیات بیشتر درخصوص بخش‌های اصلی جشنواره نیز اعلام خواهد شد و تلاش می‌کنیم رویدادی در شأن رسانه‌ها و مجلس برگزار کنیم.

یزدان‌پناه: دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان، در پنج بخش برگزار می‌شود

در ادامه این نشست خبری، امیرحسین یزدان‌پناه، رئیس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، در تشریح بخش‌های مختلف دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان، اظهار کرد: در این جشنواره تلاش داریم تا فعالان فضای مجازی را نیز به رسمیت بشناسیم. به این معنا که اگر کسی در فضای مجازی، مثلاً در شبکه ایکس (توییتر سابق)، محتوایی تولید می‌کند، اعم از استوری، توئیت یا پست و فردی که به طور مؤثر در فضای مجازی حضور دارد و تولید محتوا می‌کند، در این جشنواره دیده می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی درباره ساختار آثار ارسالی گفت: جشنواره در پنج بخش برگزار می‌شود و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر سه اثر ارائه کند. بخش‌های جشنواره شامل: تولیدات فضای مجازی شامل تمامی ابعاد تولید محتوا در فضای مجازی، تولیدات گرافیکی شامل اینفوگرافی، موشن‌گرافیک، پوستر و موارد مشابه، تولیدات مکتوب شامل خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و سایر قالب‌های نوشتاری، تولیدات تصویری شامل گزارش‌های ویدئویی، مصاحبه‌ها، گزارش‌های میدانی و ویدیوهای بلندتر و بخش عکس شامل عکس خبری و عکس هنری مرتبط با مجلس شورای اسلامی است.

رئیس اداره اخبار مجلس توضیح داد: خبرنگاران و عکاسان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مذکور در سامانه جشنواره بارگذاری کنند و پس از داوری، نفرات اول تا سوم در هر بخش معرفی و تقدیر خواهند شد.

دبیر دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان با بیان اینکه علاوه بر جوایز نقدی، سعی داریم تا تمهیدات و حمایت‌های غیرنقدی نیز برای برگزیدگان در نظر گرفته شود، گفت: تلاش ما این است که علاوه بر تقدیر از تلاش خبرنگاران، به توسعه و تخصصی‌تر شدن بخش پارلمانی در رسانه‌های مختلف کمک کنیم.

وی افزود: نگاه ما در این جشنواره صرفاً به تولیدات مثبت نیست و حتی نقدهای حرفه‌ای و سازنده را نیز بررسی و تجلیل خواهیم کرد. هدف اصلی داشتن نگاه جامع و کامل به بخش پارلمانی رسانه‌هاست.