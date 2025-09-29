به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین پرواز از فردا سه شنبه به صورت رفت و برگشت از تهران به سنندج و از سنندج به تهران انجام خواهد شد.
بر اساس برنامه پروازی، پرواز رفت روز سهشنبه رأس ساعت ۰۹:۳۰ صبح از تهران انجام شده و ساعت ۱۰:۳۰ در فرودگاه سنندج به زمین خواهد نشست و پرواز برگشت نیز همان روز ساعت ۱۱:۱۵ از سنندج انجام میشود.
طبق توافق میان استانداری کردستان و یکی از شرکتهای هواپیمایی این شرکت متعهد شده است تعداد پروازهای خود در مسیر تهران – سنندج – تهران را به تدریج افزایش داده و در صورت استقبال مسافران، آن را به ۲ پرواز روزانه برساند.
همچنین بر اساس این توافق، استانداری کردستان هزینه صندلیهای خالی این پروازها را تقبل خواهد کرد تا پایداری و استمرار این پروازها تضمین شود.
افزایش پروازهای سنندج - تهران در راستای اجرای توافق صورت گرفته در نشست خردادماه «آرش زرهتن لهونی»، استاندار کردستان با معاونان وزیر صمت و مدیران شرکت پارس ایر انجام میگیرد که با هدف توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی استان و رفع بخشی از مشکلات سفر شهروندان این پروازها برقرار میشود.
