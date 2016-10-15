افزایش پروازهای فرودگاه سنندج/گردشگری مهمترین ظرفیت کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری ظهر امروز شنبه در نشست افتتاح پروازهای سنندج – کیش در دفتر شرکت کیاپرواز که با حضور مدیرعامل شرکت کیش ایر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از برنامه های اصلی در استان کردستان توسعه شبکه حمل و نقل به ویژه هوایی است و در این راستا اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی های صورت گرفته توسعه و افزایش پروازهای فرودگاه سنندج در دستور کار قرار گرفته طی یک هفته اخیر بر شمار پروازها به ویژه به سمت تهران و بالعکس افزوده می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته علاوه بر شرکت آسمان قرار است که شرکت قشم ایر نیز پروازهای روزانه را در فرودگاه سنندج راه اندازی کند.

وی گفت: همچنین هماهنگی های اولیه با یکی دو شرکت دیگر هواپیمایی صورت گرفته است و انتظار می رود که طی روزهای آینده صبح و بعد از ظهر پروازهای مرتب به تهران داشته باشیم.

قادری با اشاره به آغاز پروازهای سنندج – کیش از امروز، عنوان کرد: در ابتدا باید از شرکت کیاپرواز و همچنین شرکت کیش ایر که این پرواز را راه اندازی کرده اند تشکر کرد و انتظار می رود که این روند ادامه داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای گردشگری در استان کردستان، یادآور شد: گردشگری مهمترین ظرفیت کردستان به شمار می رود و باید تمامی امکانات را برای تقویت و توسعه این بخش فراهم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: انتظار می رود که پرواز مستقیم سنندج – کیش در طول هفته زمینه را برای حضور مردم کردستان در این جزیره فراهم کرده و در نهایت بتوانیم از این بستر برای معرفی ظرفیت های گردشگری کردستان هم استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت کیاپرواز نیز در سخنانی با اشاره به برنامه های این شرکت در راستیا افزایش شمار پروازها در فرودگاه سنندج، عنوان کرد: یکی از برنامه های اصلی شرکت تلاش برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های فرودگاه سنندج است.

فرزاد صمدنژاد افزود: علاوه بر پروازهای داخلی، فرودگاه سنندج قابلیت راه اندازی پروازهای خارجی را نیز دارد و در همین راستا شرکت کیاپرواز در تلاش است که در این بخش نیز رایزنی های لازم را انجام داده و این مهم را نیز عملیاتی کند.

وی اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته می توان روزانه چهار پرواز سنندج – تهران را انجام داده و در کنار این مهم برای پروازهای خارجی به اروپا و آسیای میانه نیز برنامه ریزی کرد.

مدیرعامل شرکت قشم ایر نیز در این نشست ضمن اظهار خوشحالی از سفر به استان کردستان، بیان کرد: فرودگاه سنندج قابلیت های خوبی دارد و باید با برنامه ریزی مناسب از تمامی این ظرفیت ها و قابلیت های به بهترین شکل ممکن بهره برداری کرد.